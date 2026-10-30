«Я выздоравливаю и становлюсь сильнее»: Криста Пайк сделала первое публичное заявление после неудачной казни

Приговоренная к смертной казни Криста Пайк, пережившая неудачную попытку казни в американском штате Теннесси, впервые публично рассказала о своем состоянии. По ее словам, спустя месяц после произошедшего она продолжает испытывать сильную физическую и психологическую боль. Заявление женщины распространили ее адвокаты. Об этом сообщает ВВС.

30 сентября Пайк доставили в камеру казни мужской тюрьмы «Ривербенд». Ей дважды вводили препарат пентобарбитал, однако обе инъекции не привели к смерти. По заключению врачей, в кровеносную систему женщины не попало достаточное количество препарата.

Читайте нас также Google News Facebook

«Месяц назад, 30 сентября, я вошла в камеру казни в мужской тюрьме «Ривербенд», готовая умереть. Я примирилась со своей судьбой», - начинает свое заявление Пайк.

После произошедшего она пришла в себя в одиночестве в тюремной больнице, не понимая, что случилось.

«После этого дня не было ни одной минуты, когда я бы не испытывала боль, - сказано в заявлении Пайк, которое ее адвокаты опубликовали в социальных сетях. - Мое тело болит. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне все еще трудно говорить. И это не только физическая боль. Боль пронизывает мое сознание и мою душу».

После неудавшейся казни 50-летнюю женщину доставили в больницу в критическом состоянии. Позже ее вернули в тюрьму, где она провела предыдущие 30 лет.

«Я в основном нахожусь в изоляции в тюремном медицинском отделении, вдали от других людей и тех человеческих связей, которые так много для меня значат. Эта изоляция приносит свою особую боль. Я провела 28 лет в одиночной камере, и многое из того, что я переживаю сегодня, заново повторяет ту обстановку», - заявляет осужденная.

После попытки казни у Пайк развилось воспаление легких, распухли руки, она также не могла глотать.

Читайте

«Я выздоравливаю, и знаю, что становлюсь сильнее, - продолжает Пайк в своем заявлении. - Но если раны заживают, это еще не значит, что со мной все в порядке».

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер, совершенное в 1995 году. На тот момент Пайк было 18 лет. Вместе со своим тогдашним 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом она избила, пытала и убила девушку, с которой они познакомились в лагере для трудных подростков.

Шиппа не приговорили к смертной казни, поскольку на момент преступления он был несовершеннолетним. Он по-прежнему находится в заключении.

Пайк должна была стать первой женщиной за последние 200 лет, казненной в штате Теннесси. Ее случай стал единственным известным случаем выживания после смертной казни путем смертельной инъекции.

Вскоре после неудачной попытки казни специалисты предположили, что причиной могло стать неправильное введение препарата: инъекции могли пройти мимо вен, в результате чего вещество попало в подкожные ткани.

«Я даже представить не могла, что буду жить после этого дня, - говорит Пайк в своем заявлении. - Меня глубоко ранила некомпетентность, которая поставила так много людей в столь ужасное положение».

Власти Теннесси пока не объяснили, почему попытка привести смертный приговор в исполнение оказалась неудачной. При этом ранее они настаивали, что метод казни был выбран правильно.

После произошедшего губернатор штата Билл Ли распорядился приостановить исполнение всех смертных приговоров до выяснения обстоятельств. Отвечая на вопрос журналистов о дальнейшей судьбе Пайк, он заявил: «Полагаю, что ее приговор останется прежним, если только суд не примет иного решения».