В Вильнюсе двое суток спасали кота с сосны над обрывом - теперь разыскивают его хозяев

delfi.lt.

В вильнюсском микрорайоне Антакальнис спасли кота, который почти двое суток просидел на сосне над обрывом и не мог самостоятельно спуститься. Пожарные и сотрудники муниципальной компании Grinda не смогли добраться до животного из-за сложного расположения дерева. В итоге специалистов для спасения кота нашли местные жители. Об этом пишет Delfi.lt.

Обеспокоенные люди сообщили о происшествии в Facebook в группе «Жители Антакальниса» вечером 28 октября. Они рассказали, что кот забрался на сосну на улице Саулес и жалобно мяукает, призывая на помощь.

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На следующее утро, около 9:00, неравнодушные жители позвонили по номеру экстренной помощи 112. Им рекомендовали обратиться в службу защиты животных, чтобы специалисты оценили ситуацию и при необходимости вызвали пожарных.

Около 10–11 часов на место приехали сотрудники Grinda, которые вызвали пожарных-спасателей. Те осмотрели территорию, но выяснили, что сосна растет на обрыве и добраться до кота с помощью имеющейся техники невозможно.

В Департаменте пожарной безопасности и спасения подтвердили Delfi, что пожарные выезжали на вызов, однако помочь животному не смогли.

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В итоге жители микрорайона самостоятельно нашли специалистов, способных снять кота с дерева.

Глава Вильнюсского дома опеки над животными Агне Жебене рассказала Delfi, что организация также искала варианты помощи и связывалась с верхолазами.

«Мы понимаем, что в такой ситуации важно обеспечить безопасность и животного, и спасателей мы искали другие способы помощи. Связались с верхолазами ждали, когда они приедут, но пока мы ждали на помощь пришли найденные жителями специалисты. Мы рады, что кота удалось безопасно снять с дерева. Эта ситуация напоминает, насколько важно присматривать за домашними животными и позаботиться, чтобы они не могли уйти из дома без присмотра», - сказала Жебене.

Кота сняли с дерева в пятницу, 30 октября, около полудня. Сейчас он находится в безопасности, жители разыскивают его хозяев.