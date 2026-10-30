В Испании произошел взрыв на заводе боеприпасов: трое рабочих попали в больницу

Мощный взрыв произошел утром 30 октября на заводе по производству боеприпасов в испанском городе Гранада, в автономном сообществе Андалусия. Трое работников получили травмы и были доставлены в больницу с нарушениями слуха. Сообщений о тяжелых травмах не поступало. Об этом сообщает Euronews.

Взрыв прогремел около 9:00 в районе Эль-Фарге. В небо поднялся огромный столб дыма, который был виден из разных частей города. Экстренные службы получили более 30 звонков от жителей, сообщавших о происшествии.

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Грохот был настолько сильным, что некоторые жители поначалу приняли его за землетрясение. Председатель ассоциации жителей района Хесус Лопес рассказал изданию Granada Hoy, что это был один из самых мощных взрывов, которые он помнит.

По предварительным данным, взрыв произошел в зоне уничтожения производственных отходов. Территорию завода оцепили, полиция обследовала расположенные поблизости дома. Серьезных повреждений зданий не обнаружили.

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Причины происшествия пока официально не установлены. Источники в профсоюзе UGT сообщили местным СМИ, что взрыв мог произойти во время плановой проверки качества одного из снарядов.

Завод Fábrica de Municiones de Granada - одно из старейших пороховых предприятий Европы. Он производит артиллерийские боеприпасы крупного калибра, пороховые заряды, а также компоненты ракетных двигателей и управляемых ракет, в том числе Meteor, Mistral и Spike.