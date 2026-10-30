30 октября 2026, 10:26

У Binance похитили криптовалюту на $6,3 млрд: как произошёл рекордный взлом

У Binance похитили криптовалюту на $6,3 млрд: как произошёл рекордный взлом

Около 6,3 миллиарда долларов - так криптовалютная биржа Binance оценивает масштаб атаки, произошедшей вечером 29 октября. Примерно половину затронутых активов удалось заморозить, однако это ещё не означает возвращения денег. Аналитики связывают нападение с северокорейскими хакерами, а предварительное расследование биржи указывает на взломанный ноутбук сотрудника.

Произошедшее уже называют крупнейшей кражей в истории криптовалют. По оценке компании TRM Labs, отслеживающей операции с цифровыми активами, с кошельков Binance вывели около 6,36 миллиарда долларов. Основная часть переводов заняла примерно 20 минут.

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Для сравнения: при атаке на биржу Bybit в феврале 2025 года похитили около 1,5 миллиарда долларов. Новый случай превосходит тот рекорд более чем в четыре раза. При этом формулировка «крупнейший взлом в истории» требует уточнения: речь идёт прежде всего о масштабе хищения криптовалюты.

Сколько денег потеряно

Binance сообщила, что совместно с партнёрами удалось заморозить активы примерно на 3 миллиарда долларов. Это ограничивает возможность злоумышленников переводить их дальше или обменивать.

Однако вычитать эту сумму из общей оценки и объявлять остаток окончательным ущербом пока рано. Замороженные средства ещё предстоит вернуть, а судьба остальных активов продолжает выясняться. На результат повлияют и действия расследователей, и изменение рыночной стоимости криптовалют.

Биржа пообещала покрыть все потери клиентов за счёт собственных средств и защитного фонда SAFU. По последнему из проверенных заявлений руководства, вывод средств временно ограничен, тогда как пополнение счетов работает.

Как могли взломать крупнейшую криптобиржу

Предварительная версия Binance - атака могла начаться со взлома ноутбука инженера DevOps, специалиста, работающего с программной инфраструктурой. Через него злоумышленник, предположительно, получил доступ к внутреннему сервису и смог отправлять несанкционированные запросы на вывод средств.

Руководство подчёркивает, что операция была сложнее, чем использование прав одного сотрудника или единственный переход по вредоносной ссылке. Ответственность конкретного человека пока не установлена. Доказательств утечки приватных ключей кошельков, по заявлению компании, также не обнаружено.

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Аналитики TRM Labs рассматривают компрометацию системы, которая подписывает операции биржи. Проще говоря, атакующие могли добиться того, чтобы инфраструктура Binance подтверждала переводы в их пользу. Это предварительная техническая оценка; окончательный отчёт ещё не опубликован.

Главная версия - северокорейская группировка

TRM Labs с высокой уверенностью связывает атаку с TraderTraitor - хакерской группировкой, связанной с Северной Кореей. Сходную оценку высказала компания Chainalysis.

Специалисты указывают на признаки, совпадающие с прежними операциями северокорейских хакеров: заблаговременную подготовку и согласованные действия при выводе средств. По оценке TRM Labs, подготовительные операции начались как минимум за 36 часов до кражи.

Важно разделять выводы частных аналитических компаний и официальное расследование. Публично объявленного окончательного заключения правоохранительных органов о виновниках в проверенных сообщениях пока нет. Binance заявляет, что сотрудничает с ними для отслеживания и возврата активов.

Почему вернуть всё будет сложно

Часть цифровых валют выпускают компании, способные блокировать определённые адреса. Именно этот механизм помог остановить перемещение миллиардов долларов.

Но некоторые активы, включая биткоин, невозможно заморозить распоряжением единого эмитента. Злоумышленники переводили похищенное между кошельками и обменивали часть средств, осложняя их блокировку.

Для клиентов главным остаётся обещание Binance возместить потери. Для расследователей - задача установить полный путь денег и перекрыть возможности их дальнейшего вывода. Масштаб атаки уже стал рекордным, но окончательная сумма невозвращённых средств пока неизвестна.

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