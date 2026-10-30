Сапфир императорского дома Романовых выставили на торги Sotheby’s: оценочная стоимость - 2 млн долларов

Sotheby’s

Сапфир весом почти 198 карат, принадлежавший императорскому дому Романовых, станет одним из главных лотов торгов Royal and Noble Jewels. Вместе с камнем продадут браслет Cartier, в который он вставлен. Аукционный дом оценивает украшение в 850 тысяч - 1,7 млн швейцарских франков. Об этом сообщает Sotheby’s.

Аукцион состоится 11 ноября. По оценке Sotheby’s, стоимость браслета составляет примерно 1–2 млн долларов.

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В аукционном доме отмечают, что украшение датируется XIX веком. Точная дата появления сапфира в сокровищнице Российской императорской семьи неизвестна. Однако огранка камня указывает на его происхождение из эпохи Великих Моголов, завершившейся в середине XIX века.

В 1903 году сапфир надевала вдовствующая императрица Мария Федоровна на костюмированный бал в Зимнем дворце. После революции камень попал в число императорских драгоценностей, которые советские власти выставили на продажу в 1920-х годах.

В 1927 году сапфир приобрела польская оперная певица Ганна Вальска. Впоследствии камень несколько раз менял владельцев, а позднее его купила ювелирная компания Cartier.

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В каталоге российских императорских драгоценностей, составленном в 1924–1926 годах, сапфир изображён в паре с другим камнем. Тогда он находился в бриллиантовой оправе работы Фаберже.

Сам браслет Cartier, в который сейчас вставлен сапфир, изготовили примерно в 2015 году. Покупатель также получит три информационных буклета Cartier, посвящённых камню и украшению.

Ещё одним заметным лотом торгов станет тиара «Девоншир», украшенная опалами. Её стоимость оценивают примерно в 108 млн рублей. Предполагается, что украшение могли заказать к коронации короля Георга VI в 1937 году. В 1953 году тиару на коронации Елизаветы II носила Мэри Кавендиш, герцогиня Девонширская.

В последний раз тиара появилась на публике на лондонской премьере фильма «Грозовой перевал» режиссёра Эмералд Феннелл. Она выбрала это украшение для выхода на красную дорожку.

«В этом сезоне на аукционе представлены редкие сокровища, связанные с некоторыми из самых важных императорских и королевских семей Европы - от Романовых до домов Орлеанского и Браганса. Каждое из них открывает уникальную возможность заглянуть в историю», - отметили в Sotheby’s.