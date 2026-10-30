30 октября 2026, 11:27

Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Австралийка Эрин Паттерсон, отравившая троих родственников во время обеда, проиграла апелляцию - и получила более суровое наказание. Суд сохранил обвинительный приговор и отменил возможность условно-досрочного освобождения, которую допускало первоначальное решение. Теперь 52-летней женщине предстоит провести остаток жизни в тюрьме, если она не добьётся пересмотра дела в вышестоящем суде.

Читайте нас также

Решение вынесли в пятницу, 30 октября, трое судей Апелляционного суда штата Виктория. Они рассматривали сразу две жалобы: защита добивалась отмены обвинительного приговора, а прокуратура настаивала, что назначенное наказание было слишком мягким.

В итоге суд отклонил доводы Паттерсон и удовлетворил жалобу обвинения. Ранее она могла претендовать на условно-досрочное освобождение после 33 лет заключения - в 2056 году. Теперь такой возможности приговор не предусматривает.

Что произошло на семейном обеде

Трагедия случилась в июле 2023 года в городе Леонгата, где Паттерсон пригласила родственников своего мужа на обед. Гостям подали индивидуальные порции говядины «Веллингтон» - мяса с грибной начинкой, запечённого в тесте.

В блюде оказались бледные поганки. После обеда умерли родители её мужа, 70-летние Дон и Гейл Паттерсон, а также сестра Гейл, 66-летняя Хизер Уилкинсон.

Муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, выжил после тяжёлого отравления и почти двух месяцев в больнице. По сообщению BBC, последствия для его здоровья сохраняются до сих пор.

Муж хозяйки, Саймон Паттерсон, с которым она жила раздельно, тоже получил приглашение, но отказался прийти.

Паттерсон утверждала, что ядовитые грибы попали в еду случайно. Однако в июле 2025 года присяжные признали её виновной в трёх убийствах и одном покушении на убийство. В сентябре того же года ей назначили пожизненное заключение с возможностью просить об освобождении через 33 года.

Почему защита требовала пересмотра

Один из главных доводов адвокатов касался размещения присяжных во время обсуждения вердикта. Выяснилось, что они жили в одной гостинице с ведущим полицейским следователем по делу и двумя представителями обвинения.

Читайте Mixer
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Форма бровей по типу лица: 5 вариантов, которые подчеркнут ваши черты
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Козероги, Стрельцы, Овны и Водолеи в ультракоротком гороскопе на субботу…
Ячневая каша с луком и морковью в тёмной керамической миске

Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до…
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Смехотерапия на пятницу 30 октября и лавандовый самогон

Защита называла это серьёзным нарушением, ставящим под сомнение справедливость процесса. При этом доказательств прямого общения присяжных с полицией или прокурорами представлено не было.

Адвокаты также оспаривали использование данных мобильной связи, допускавших посещение Паттерсон мест произрастания ядовитых грибов, и её публикаций в Facebook с жалобами на родственников мужа. По мнению защиты, эти материалы могли настроить присяжных против подсудимой.

Другие претензии касались исключения части доказательств её давнего увлечения сбором грибов и пятидневного перекрёстного допроса, который адвокаты считали несправедливым и чрезмерно жёстким. Добиться отмены приговора эти аргументы не помогли.

Почему наказание ужесточили

Судьи сочли, что возможность освобождения через 33 года недостаточно отражает тяжесть преднамеренного отравления четырёх человек.

Оглашая решение, судья Стивен Маклиш охарактеризовал преступления как исключительно хладнокровные и расчётливые. Суд указал на длительную подготовку и жестокое злоупотребление доверием родственников.

По данным SBS, обвинение также подчёркивало: когда врачи пытались спасти пострадавших, Паттерсон не сообщила им об употреблении бледных поганок.

Может ли она обжаловать решение ещё раз

У Паттерсон остаётся возможность обратиться за разрешением на обжалование в Высокий суд Австралии. Однако новое рассмотрение не предоставляется автоматически: суд сначала должен согласиться принять дело.

Таким образом, решение от 30 октября существенно сократило её возможности добиться освобождения, но юридическая процедура ещё может продолжиться.

 

google news Подпишитесь на нас
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Близнецы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 31…
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Девы, Стрельцы, Раки и Девы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 31 октября

В мире

Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
30 октября, 11:27
Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание
30 октября, 10:26
У Binance похитили криптовалюту на $6,3 млрд: как произошёл рекордный взлом
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
30 октября, 10:01 10:01
Папа Римский решил проголосовать на выборах в США
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
ВИДЕО
29 октября, 17:58 17:58
Два человека погибли при обрушении скалы у музея под открытым небом в Каппадокии
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 16:40 16:40
«Продолжайте движение»: что говорили диспетчеры перед крушением поездов в Испании
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 14:33 14:33
В США пассажир пошутил в мессенджере об угоне самолета - лайнер развернули, мужчину арестовали
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 14:00 14:00
Глава ЕЦБ Кристин Лагард досрочно уходит в отставку: процесс поиска преемника запускается незамедлительно
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 13:00 13:00
В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:59 11:59
Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:28 11:28
Убытки французских ретейлеров от октябрьских погромов: более 2500 разгромленных магазинов и миллиардные потери
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка
29 октября, 11:17 11:17
Трамп снова предложил назвать Ормузский пролив своим именем. И напомнил, что это не шутка

Латвия

Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
30 октября, 11:05
В Латвии на 22 часа отключат e-adrese: что успеть сделать и как отправить срочный документ
30 октября, 09:31
Отопление в Риге хотят сделать на 19% дороже: сколько придётся доплачивать
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
30 октября, 09:01 09:01
В пятницу в Латвии усилятся дожди, в Видземе возможна гроза
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
30 октября, 08:31 08:31
Вы добавляете лимонную цедру в выпечку? Обратите внимание на одну надпись на упаковке фруктов
Складной смартфон рядом с защитным чехлом в современной гостиной
30 октября, 08:03 08:03
Не спешите со складным смартфоном: семь расходов, которых не видно в цене
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
29 октября, 20:58 20:58
В Латвии сразу две торговые сети объявили отзыв одной и той же партии консервов
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
29 октября, 20:28 20:28
«Министерские кресла уже поделены»: почему Кулбергсу будет трудно создать правительство профессионалов
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
+ОПРОС
29 октября, 19:58 19:58
Euronews Business подсчитала, какой доход нужен для комфортной жизни в Латвии
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
29 октября, 19:28 19:28
На продолжение Rail Baltica потребуется еще 10 млрд евро из бюджета Евросоюза
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
29 октября, 18:58 18:58
14-й Сейм Латвии завершил работу после четырех лет заседаний и политических споров
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании
29 октября, 18:28 18:28
Знаменитый латвийский бренд Kārums переходит под контроль эстонской компании

ЧП

В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 17:59
От подростков до пенсионера: в Латвии задержали 11 «денежных мулов», работавших на мошенников
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
28 октября, 12:05
В Испании столкнулись два скоростных поезда - не менее 50 погибших, движение на юге страны остановлено
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
29 октября, 21:59
Умер Патрик Стюарт, сыгравший профессора Икс в фильмах «Люди Икс»
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
28 октября, 20:58
«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов
28 октября, 11:05
Легендарных «Птиц» Альфреда Хичкока переснимут в формате современного сериала
27 октября, 17:30
Звезда сериала «Больница Питт» Ноа Уайли признан самым сексуальным мужчиной 2026 года
26 октября, 19:59
В возрасте всего 46 лет умер актёр, чей голос был знаком миллионам детей.
26 октября, 09:16
«Архитектура тишины»: осенняя медитация Раймонда Стапранса
25 октября, 19:00
31 октября в Латвии пройдет «Ночь легенд»: усадьбы и замки откроют для посетителей
25 октября, 17:40
Загляни в закулисье: Латвийский театр кукол приглашает подростков на мастер-классы по созданию головных уборов

Mixer

Психологический тест: выберите один из 9 зонтов и узнайте, кто вы в конфликте - дипломат, боец или человек, который пересидит любую бурю
30 октября, 11:41
Львы, Раки, Скорпионы и Близнецы в гороскопе Джорджии Лукас на субботу 31 октября
Психологический тест: выберите один из 9 зонтов и узнайте, кто вы в конфликте - дипломат, боец или человек, который пересидит любую бурю
30 октября, 11:11
Скромность отменяется: 6 идей маникюра для тех, кто любит быть в центре внимания
Психологический тест: выберите один из 9 зонтов и узнайте, кто вы в конфликте - дипломат, боец или человек, который пересидит любую бурю
30 октября, 10:54
Форма бровей по типу лица: 5 вариантов, которые подчеркнут ваши черты
30 октября, 10:34
Козероги, Стрельцы, Овны и Водолеи в ультракоротком гороскопе на субботу 31 октября (+совет)
30 октября, 10:17
Ячневая каша не будет пресной: прогреваю крупу с луком и морковью до добавления воды
30 октября, 09:35
Смехотерапия на пятницу 30 октября и лавандовый самогон
30 октября, 09:09
Близнецы, Весы, Козероги и Львы в гороскопе Тамары Глобы на субботу 31 октября
30 октября, 08:20
Психологический тест: выберите один из 9 зонтов и узнайте, кто вы в конфликте - дипломат, боец или человек, который пересидит любую бурю

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
29 октября, 10:57
«Зеленая лампа»: у 7-летней Риты Амелии - «аутизм» и СДВГ, нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
28 октября, 16:57
«Зеленая лампа»: для 7-летней Риты Амелии собрана треть нужной суммы. Акция помощи продолжается
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
26 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя рижанка Рита Амелия не говорит, нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
29 октября, 07:59
Криштиану Роналду выиграл «Золотой мяч всех времен». Но есть нюанс
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 13:59
Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
27 октября, 08:26
«Золотой мяч» впервые вручили в Лондоне, а его обладателем стал Гарри Кейн
26 октября, 17:35
СМИ: Месси пропустит церемонию «Золотого мяча» в Лондоне
26 октября, 10:28
«Золотой мяч-2026» вручат уже сегодня: Месси, Мбаппе, Ямаль и еще 27 претендентов
26 октября, 07:59
Мбаппе сломал прогнозы: «Реал» обыграл «Барселону» и вернул интригу в чемпионат Испании
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас