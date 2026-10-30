Отравила троих родственников грибами и просила отменить приговор: суд ужесточил наказание

Австралийка Эрин Паттерсон, отравившая троих родственников во время обеда, проиграла апелляцию - и получила более суровое наказание. Суд сохранил обвинительный приговор и отменил возможность условно-досрочного освобождения, которую допускало первоначальное решение. Теперь 52-летней женщине предстоит провести остаток жизни в тюрьме, если она не добьётся пересмотра дела в вышестоящем суде.

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Решение вынесли в пятницу, 30 октября, трое судей Апелляционного суда штата Виктория. Они рассматривали сразу две жалобы: защита добивалась отмены обвинительного приговора, а прокуратура настаивала, что назначенное наказание было слишком мягким.

В итоге суд отклонил доводы Паттерсон и удовлетворил жалобу обвинения. Ранее она могла претендовать на условно-досрочное освобождение после 33 лет заключения - в 2056 году. Теперь такой возможности приговор не предусматривает.

Что произошло на семейном обеде

Трагедия случилась в июле 2023 года в городе Леонгата, где Паттерсон пригласила родственников своего мужа на обед. Гостям подали индивидуальные порции говядины «Веллингтон» - мяса с грибной начинкой, запечённого в тесте.

В блюде оказались бледные поганки. После обеда умерли родители её мужа, 70-летние Дон и Гейл Паттерсон, а также сестра Гейл, 66-летняя Хизер Уилкинсон.

Муж Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, выжил после тяжёлого отравления и почти двух месяцев в больнице. По сообщению BBC, последствия для его здоровья сохраняются до сих пор.

Муж хозяйки, Саймон Паттерсон, с которым она жила раздельно, тоже получил приглашение, но отказался прийти.

Паттерсон утверждала, что ядовитые грибы попали в еду случайно. Однако в июле 2025 года присяжные признали её виновной в трёх убийствах и одном покушении на убийство. В сентябре того же года ей назначили пожизненное заключение с возможностью просить об освобождении через 33 года.

Почему защита требовала пересмотра

Один из главных доводов адвокатов касался размещения присяжных во время обсуждения вердикта. Выяснилось, что они жили в одной гостинице с ведущим полицейским следователем по делу и двумя представителями обвинения.

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Защита называла это серьёзным нарушением, ставящим под сомнение справедливость процесса. При этом доказательств прямого общения присяжных с полицией или прокурорами представлено не было.

Адвокаты также оспаривали использование данных мобильной связи, допускавших посещение Паттерсон мест произрастания ядовитых грибов, и её публикаций в Facebook с жалобами на родственников мужа. По мнению защиты, эти материалы могли настроить присяжных против подсудимой.

Другие претензии касались исключения части доказательств её давнего увлечения сбором грибов и пятидневного перекрёстного допроса, который адвокаты считали несправедливым и чрезмерно жёстким. Добиться отмены приговора эти аргументы не помогли.

Почему наказание ужесточили

Судьи сочли, что возможность освобождения через 33 года недостаточно отражает тяжесть преднамеренного отравления четырёх человек.

Оглашая решение, судья Стивен Маклиш охарактеризовал преступления как исключительно хладнокровные и расчётливые. Суд указал на длительную подготовку и жестокое злоупотребление доверием родственников.

По данным SBS, обвинение также подчёркивало: когда врачи пытались спасти пострадавших, Паттерсон не сообщила им об употреблении бледных поганок.

Может ли она обжаловать решение ещё раз

У Паттерсон остаётся возможность обратиться за разрешением на обжалование в Высокий суд Австралии. Однако новое рассмотрение не предоставляется автоматически: суд сначала должен согласиться принять дело.

Таким образом, решение от 30 октября существенно сократило её возможности добиться освобождения, но юридическая процедура ещё может продолжиться.