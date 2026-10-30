«Моя задача - решить проблему»: министр транспорта Испании отказался уходить в отставку после столкновения поездов

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Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте заявил, что не собирается покидать свой пост после столкновения скоростных поездов, в результате которого погибли 69 человек и десятки получили ранения. Он подчеркнул, что сейчас его главная задача - разобраться в причинах катастрофы. Об этом сообщает ВВС.

На пресс-конференции в Мадриде Пуэнте заявил, что ему «нечего скрывать», и вновь пообещал, что правительство установит все обстоятельства трагедии. По его словам, необходимо получить ответы на множество вопросов.

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«Моя задача сейчас - не обсуждать, должен ли я оставаться на своей должности, а решить проблему», - сказал министр.

После катастрофы Пуэнте столкнулся с призывами уйти в отставку. С такой инициативой выступили политические оппоненты, один из профсоюзов, а также участники акции протеста, которые в день трагедии собрались у здания министерства транспорта.

В среду утром вблизи города Урда в центральной Испании скоростной поезд государственной компании Renfe столкнулся с составом частной компании Iryo, который стоял на путях. По последним данным, погибли 69 человек, десятки получили ранения.

В предварительном отчете, опубликованном поздно вечером в четверг, говорится, что в момент столкновения поезд Renfe двигался со скоростью от 160 до 200 км/ч. Его передний вагон врезался в хвостовую часть стоявшего на том же пути состава.

В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что доверие общества к испанской сети высокоскоростных железных дорог подорвано. Он также подчеркнул, что две подобные трагедии за один год недопустимы. В январе на маршруте Мадрид - Севилья, в районе Адамуса на юге страны, в результате столкновения поездов погибли 46 человек.

Авария в среду стала одной из крупнейших железнодорожных катастроф в новейшей истории Европы и самой серьёзной в Испании с 2013 года.

Испанские СМИ опубликовали аудиозаписи переговоров машинистов обоих поездов с диспетчерским центром за несколько минут до столкновения. Записи свидетельствуют о том, что одному из скоростных поездов, по всей видимости, разрешили продолжить движение, хотя другой состав остановился на путях примерно в 25 километрах впереди.

В среду Пуэнте назвал «необъяснимым» решение разрешить поездам возобновить движение без ограничений скорости.

Публикация аудиозаписей вызвала критику со стороны некоторых испанских политиков. Депутат Конгресса от левой платформы Sumar Альберто Ибаньес назвал произошедшее «позором».

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Кандидат на пост премьер-министра от партии «Подемос» Ирене Монтеро заявила, что ответственность за аварию нельзя возлагать на одного сотрудника. По её словам, машинисты и эксперты уже много лет предупреждают о последствиях либерализации железнодорожного сектора.

В пятницу Пуэнте также заявил, что не собирается «прикрываться каким-то одним работником». Он подчеркнул, что хочет последовательно разобраться во всех обстоятельствах трагедии.

«Если расследование покажет, что имела место человеческая ошибка, мы примем соответствующие меры», - сказал министр.

Консервативная Народная партия присоединилась к требованиям об отставке Пуэнте после того, как с таким призывом выступил один из крупнейших испанских профсоюзов CSIF.

Однако министр заявил, что не намерен менять свою позицию.

«Для меня было бы проще уйти, но это не соответствует ни моему характеру, ни тому, о чем меня попросил премьер-министр», - сказал он.

«Я испытываю огромную боль и огромную печаль по поводу жертв и их родственников… Однако я не могу позволить этой боли парализовать меня. Мы должны найти решения этой проблемы».

Среди погибших в железнодорожной катастрофе - 24-летний спортсмен и бывший министр испанского правительства. В стране объявлены три дня траура. Родственники погибших и пострадавшие пытаются понять, что привело к столкновению.

Многие семьи до сих пор ждут информации о своих близких. Эстер Сан-Эметерио, чей 54-летний брат Пепе числится пропавшим без вести, рассказала журналистам в Толедо, недалеко от места аварии, что чиновники заставляют семьи «ждать в неопределённости».

«Мы легли спать в слезах, возмущенные и полные стыда», - сказала она. «Мы в отчаянии, и я хочу, чтобы об этом узнала вся Испания. Как они могут держать нас в таком состоянии?»