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Илон Маск заявил о создании устройства, которое может вернуть зрение незрячим людям

Илон Маск заявил о создании устройства, которое может вернуть зрение незрячим людям

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, приблизилась к испытаниям технологии, которая в будущем может помочь вернуть зрение людям, полностью его утратившим. По словам предпринимателя, разработка мозгового импланта Blindsight завершена с технической точки зрения, однако для дальнейшего использования необходимо разрешение регулирующих органов.

Об этом Маск сообщил 30 октября в соцсети X.

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«Наш второй продукт называется Blindsight, и, как следует из названия, он позволит видеть даже тем, кто полностью слеп или никогда не видел. С технической точки зрения он готов. Осталось только получить одобрение регулирующих органов», - написал предприниматель.

Blindsight представляет собой экспериментальный нейроимплант, предназначенный для передачи зрительной информации непосредственно в мозг, минуя глаза и зрительные нервы.

Предполагается, что камера будет фиксировать окружающее пространство, а специальное устройство - преобразовывать изображение в электрические сигналы, стимулирующие зрительную кору головного мозга.

По замыслу разработчиков, такая технология потенциально сможет помочь даже людям, потерявшим глаза или зрительные нервы. Маск также утверждает, что она может оказаться полезной людям, слепым с рождения, при условии сохранности зрительной коры.

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Еще в сентябре 2024 года американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) присвоило Blindsight статус Breakthrough Device - перспективного медицинского устройства.

Этот статус позволяет ускорить взаимодействие разработчиков с регулятором, но не означает разрешения на массовое применение.

Пока нет опубликованных результатов клинических испытаний Blindsight на людях, которые подтверждали бы способность импланта восстанавливать зрение.

Сам Маск ранее предупреждал, что на первых этапах создаваемое устройством изображение может быть очень низкого разрешения - примерно как графика старых видеоигр.

Таким образом, несмотря на оптимистичные заявления разработчиков, пока речь идет об экспериментальной технологии. Когда она станет доступна пациентам и насколько эффективно сможет восстанавливать зрительное восприятие, еще предстоит выяснить.

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