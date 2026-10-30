Дэвид Боуи возвращается в Берлин: на Берлинале покажут неизвестные записи легендарного музыканта

Спустя более десяти лет после смерти Дэвида Боуи поклонники смогут увидеть ранее неизвестные кадры его концертных выступлений. На Берлинском международном кинофестивале в феврале 2027 года состоится мировая премьера музыкального шоу David Bowie «Stage», созданного на основе уникальных записей из личного архива Боуи, сообщает Deutsche Welle.

Премьера назначена на 14 февраля и пройдет на сцене «Uber Arena» в Берлине.

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В основу представления легли недавно обнаруженные и отреставрированные видеозаписи мирового турне Боуи «Isolar II» 1978 года. Именно во время этих гастролей музыкант исполнял композиции из знаменитого альбома «Heroes», а само турне впоследствии стало основой концертной пластинки «Stage».

Уникальные кинопленки обнаружил режиссер Бретт Морген, работавший над документальным фильмом о Боуи «Moonage Daydream». Получив доступ к закрытому личному архиву артиста, он нашел материалы, которые прежде никогда не демонстрировались публике.

Теперь эти кадры станут частью необычного представления, объединяющего музыку, кино и современные технологии.

Зрителей ждет трехэкранное шоу с масштабными видеопроекциями, объемным звучанием и впечатляющими световыми эффектами. За световое оформление отвечает Патрик Вудрофф, сотрудничавший с Rolling Stones, ABBA и Элтоном Джоном, а над звуком работал обладатель «Оскара» Пол Мэсси.

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Выбор города для премьеры далеко не случаен. В конце 1970-х Дэвид Боуи переехал в Западный Берлин, пытаясь преодолеть личный кризис и начать новый творческий этап.

Здесь, в знаменитой студии Hansa, неподалеку от Берлинской стены, он работал над музыкой, которая впоследствии стала одной из важнейших страниц его карьеры.

Берлинский период подарил миру такие альбомы, как «Low» и «Heroes», а сам город навсегда остался частью творческой биографии артиста.

Теперь, почти полвека спустя после легендарного турне, Боуи символически возвращается в Берлин - на этот раз благодаря архивным записям, которые до сих пор оставались неизвестными публике.

Берлинале пройдет с 10 по 21 февраля 2027 года. Продажа билетов на шоу David Bowie «Stage» для широкой публики стартует 30 октября 2026 года.