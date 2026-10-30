Бывший принц Эндрю снова оказался в центре расследования из-за связей с Эпштейном

В Шотландии начали расследование обстоятельств пребывания бывшего принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл в королевском поместье Балморал, сообщает Daily Express.

Полиция изучает сведения о том, что в королевское поместье могли привозить женщин для оказания сексуальных услуг. Сам Эндрю, по информации Daily Express, отрицает обвинения.

Читайте нас также Google News Facebook

Читайте

В 2019 году Эндрю объявил о прекращении исполнения обязанностей члена королевской семьи на фоне скандала из-за его связей с Эпштейном. Позднее он лишился военных званий, покровительства благотворительных организаций, титула принца и права именоваться Его Королевским Высочеством.

В феврале 2026 года бывшего принца задержали по делу Эпштейна и допрашивали в течение 12 часов. В октябре Эндрю обратился в суд, оспаривая законность проведённых в связи с этим обысков.