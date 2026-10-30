Билеты подешевели на 66%: Skyscanner назвал самые выгодные направления для путешествий в 2027 году

Согласно рейтингу Skyscanner, в этих городах заметно подешевели авиабилеты и проживание в отелях. В Бильбао стоимость перелётов снизилась на 66%, а отелей - на 63% по сравнению с 2025 годом. Об этом сообщает Euronews.
Несмотря на рост стоимости жизни, путешествия по-прежнему входят в число главных приоритетов европейцев. Однако туристы стали внимательнее относиться к расходам и чаще выбирают направления, где можно отдохнуть дешевле. Об этом свидетельствует исследование сервиса Skyscanner, который составил список городов с наиболее выгодным соотношением цены и качества на 2027 год.
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При составлении рейтинга учитывалось снижение стоимости авиабилетов экономкласса туда и обратно, забронированных в первой половине 2026 года для поездок в течение этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Также принимались во внимание цены на проживание в отелях.
«По мере того как люди всё осознаннее подходят к тому, как тратят своё время и деньги, они по-новому выбирают направления, способы бронирования поездок и то, что приносит долгосрочную ценность», - отметил генеральный директор Skyscanner Брайан Батиста.
По его словам, путешественники всё чаще отдают предпочтение ярким впечатлениям, а не материальным вещам, стремятся быть уверенными в своих решениях при бронировании и иногда используют искусственный интеллект на этапе планирования поездок.
Первое место в рейтинге занял Бильбао в Испании. По сравнению с 2025 годом авиабилеты в этот город подешевели на 66%, а проживание в отелях - на 63%.
Одна из главных достопримечательностей Бильбао - музей Гуггенхайма. Город также известен своей гастрономией. Туристам предлагают попробовать традиционные баскские пинчос - небольшие закуски, которые подают в местных барах.
На втором месте оказался Вроцлав в Польше. Стоимость авиабилетов туда снизилась на 47%. Город с более чем тысячелетней историей предлагает туристам множество достопримечательностей. Среди них - Соборный остров, где по вечерам до сих пор зажигают газовые фонари, и внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Зал столетия.
Третье место занял французский Бордо. Авиабилеты в этот город подешевели на 34%, а проживание в отелях - на 9%.
В четвёрку также вошёл Цюрих в Швейцарии, который обычно считается одним из дорогих европейских городов. По данным Skyscanner, перелёты туда подешевели на 33%, а проживание в отелях - на 13%.
Замыкает первую пятёрку итальянская Анкона. Стоимость авиабилетов снизилась на 31%, а отелей - на 13%.
Топ-10 направлений с самым заметным снижением стоимости авиабилетов:
Бильбао, Испания - 66%;
Вроцлав, Польша - 47%;
Бордо, Франция - 34%;
Цюрих, Швейцария - 33%;
Анкона, Италия - 31%;
Родос, Греция - 22%;
Пула, Хорватия - 20%;
Каркасон, Франция - 20%;
Фес, Марокко - 19%;
Краби, Таиланд - 15%.