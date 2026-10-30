Аэропорт Неаполя закроют на целый месяц: куда перенесут рейсы и как добраться до города

Один из крупнейших аэропортов Италии - международный аэропорт Неаполя Каподикино - полностью прекратит обслуживание авиарейсов с 1 по 30 ноября 2026 года.

Причина - масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы стоимостью 30 млн евро, сообщает ANSA со ссылкой на управляющую компанию GESAC.

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Закрытие затронет пассажиров, направляющихся не только в Неаполь, но и в другие популярные туристические места юга Италии, включая Помпеи, Сорренто и Амальфитанское побережье.

Куда перенесут рейсы

Часть авиасообщения временно возьмет на себя аэропорт Салерно - Costa d’Amalfi e del Cilento, расположенный к югу от Неаполя.

В течение ноября он будет обслуживать рейсы по 15 внутренним и международным направлениям

Среди итальянских городов - Милан, Бергамо, Генуя, Турин и Триест. Международная маршрутная сеть будет включать Амстердам, Барселону, Касабланку, Дубай, Дюссельдорф, Мадрид, Париж, Шарм-эш-Шейх и Штутгарт.

Перевозки будут выполнять Ryanair, easyJet, Vueling, ITA Airways, Aeroitalia, Transavia и другие авиакомпании.

При этом перенос коснется только части рейсов. Пассажирам, уже купившим билеты в Неаполь на ноябрь, рекомендуется заранее уточнить у своей авиакомпании, будет ли изменен аэропорт прибытия или вылета.

Как добраться из Салерно в Неаполь

Чтобы пассажиры могли продолжить путешествие без серьезных затруднений, транспортные компании организуют дополнительные маршруты.

Весь ноябрь между аэропортом Салерно и площадью Гарибальди в Неаполе, где расположен центральный железнодорожный вокзал, будут курсировать специальные автобусы.

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Также увеличат частоту автобусного сообщения между аэропортом и железнодорожной станцией Салерно

Существующие маршруты в Потенцу, Эболи, Баттипалью и на Амальфитанское побережье сохранятся.

Кроме того, пассажирам предложат услугу совместного такси с фиксированными тарифами. Такие поездки будут организованы между аэропортом Салерно и центральными железнодорожными вокзалами Неаполя и Салерно.

Предстоящие работы включают капитальное обновление взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек, а также модернизацию аэродромного освещения и светосигнального оборудования.

Реконструкция необходима для повышения безопасности полетов и надежности инфраструктуры.

Ноябрь выбран не случайно: в это время пассажиропоток традиционно ниже, чем в летний туристический сезон. Чтобы уложиться в установленные сроки, строительные работы будут проводиться круглосуточно, без выходных.

По плану аэропорт Неаполя должен возобновить работу после завершения ноябрьского закрытия.

Что важно знать пассажирам

Тем, кто собирается посетить Неаполь или юг Италии в ноябре, стоит внимательно проверить маршрут путешествия. Особенно это касается туристов с пересадками, заранее забронированными трансферами и гостиницами.

Информацию об изменениях в расписании необходимо уточнять непосредственно у авиаперевозчиков.

Актуальные сведения о рейсах и наземном транспорте публикуются также на официальном сайте аэропорта Неаполя.