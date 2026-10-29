В США пассажир пошутил в мессенджере об угоне самолета - лайнер развернули, мужчину арестовали

АР

В США пассажира авиарейса арестовали после того, как он написал в мессенджере о намерении «угнать» самолет. Ему предъявлено официальное обвинение, пишет Associated Press.

Инцидент произошел в субботу вечером на борту самолета компании United, направлявшегося из Лас-Вегаса в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

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25-летний Данте Милн отправил коллеге сообщение, в котором написал, что собирается «угнать этот самолет». Эту переписку заметила проходившая мимо стюардесса, которая предупредила об угрозе командира лайнера. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета.

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На допросе Милн подтвердил, что переписывался с другим пассажиром, после чего уснул и проснулся уже в момент возвращения самолета в Лас-Вегас. Согласно полицейскому отчету, когда у него спросили о сообщении, он назвал формулировку «неудачной» и заявил, что это была «просто шутливая перепалка между коллегами».

Милну предъявлено обвинение в угрозах или предоставлении ложной информации в связи с террористическим актом.

В большинстве штатов Америки подобные шутки являются уголовно наказуемым деянием. Адвокат Милна намерен настаивать на его невиновности.