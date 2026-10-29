29 октября 2026, 13:00

В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране

В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране

Земельный суд Берлина приговорил 69-летнего Франка С. к 12 годам лишения свободы за изнасилования 14 женщин с использованием седативных препаратов. После отбытия наказания его ждёт превентивное заключение - мера, позволяющая удерживать опасного преступника под стражей и после окончания срока, если он по-прежнему представляет угрозу. Об этом сообщает Euronews.

По материалам дела, с 2016 по 2022 год мужчина знакомился с женщинами через сайты знакомств, приглашал их к себе домой и предлагал напитки с примесью препаратов. Когда женщины теряли способность сопротивляться, он насиловал их и снимал происходящее на видео.

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Следствие установило, что на записях запечатлены 58 женщин. Суд рассмотрел эпизоды, связанные с 14 потерпевшими, и признал мужчину виновным в 22 изнасилованиях. В девяти случаях ему также вменили нарушение права на неприкосновенность частной жизни из-за видеозаписи преступлений.

По данным суда, некоторые женщины пытались сопротивляться и просили мужчину остановиться, однако он игнорировал их слова. Из-за воздействия препаратов многие впоследствии не могли вспомнить произошедшее. Некоторые узнали о насилии лишь после того, как с ними связалась полиция.

Мужчина хранил записи своих преступлений в цифровом виде. Суд отметил систематический характер его действий и назвал их проявлением особого презрения к женщинам.

Расследование началось после того, как полиция получила сведения о переписке Франка С. с другим мужчиной, которого подозревали в аналогичных преступлениях. В марте 2026 года берлинца арестовали. При обыске в его квартире обнаружили видеозаписи.

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В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране

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В начале судебного процесса подсудимый признал вину через своего адвоката. Однако суд посчитал, что это не снимает опасности повторения преступлений. Преклонный возраст мужчины также не стал основанием для отказа от превентивного заключения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В течение трёхмесячного процесса все 14 потерпевших выступили в качестве свидетельниц, шестеро из них присоединились к делу в качестве гражданских истцов. По просьбе потерпевших некоторые выступления проходили за закрытыми дверями. На оглашение приговора пришли две женщины, однако публично комментировать дело они не стали.

Перед зданием суда представители женских правозащитных организаций выразили солидарность с потерпевшими и выступили против сексуального насилия. Представительница организации Terre des Femmes отметила, что многие пострадавшие не обращаются в полицию из-за страха, стыда и трудностей, с которыми сталкиваются при попытке добиться правосудия.

Расследование в отношении Франка С. продолжается. По данным полиции, предполагаемое число потерпевших достигает 58 человек. Правоохранители проверяют ещё 44 эпизода, а десять женщин, которые, предположительно, попали на видеозаписи, пока не удалось идентифицировать.

Дело стало одним из крупнейших в Германии расследований сексуального насилия с применением препаратов, лишающих жертв возможности сопротивляться. Следствие также проверяет возможную связь берлинца с мужчиной из Нижней Саксонии, с которым он обсуждал преступления в интернете.

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В Германии осудили серийного насильника: дело стало одним из крупнейших расследований сексуального насилия в стране

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