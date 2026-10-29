29 октября 2026, 16:40 Наталья Гудемчук

«Продолжайте движение»: что говорили диспетчеры перед крушением поездов в Испании

«Продолжайте движение»: что говорили диспетчеры перед крушением поездов в Испании
bbc.com

Испанские СМИ опубликовали записи переговоров машинистов с диспетчерами за несколько минут до столкновения поездов в среду утром. В катастрофе погибли не менее 68 человек, десятки получили ранения, сообщает ВВС.

В поезде государственной компании Renfe находились 397 пассажиров, в составе частной компании Iryo - 147. По предварительным данным, из-за сбоя в системе автоматической сигнализации поезда на аварийном участке остановились. Однако позднее составу Renfe по ошибке разрешили продолжить движение, сообщил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

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Записи переговоров между диспетчерским центром на вокзале Аточа в Мадриде и машинистами опубликовали газета El País и испанская телерадиокомпания RTVE. По данным El País, скоростному поезду Renfe разрешили двигаться дальше, хотя состав Iryo примерно в 25 километрах впереди остановился.

На одной из записей диспетчер инструктирует машиниста поезда AVE компании Renfe, как восстановить работу системы после технического сбоя.

«Отключите и снова подключите систему LZB. Возобновите движение. Затем продолжайте движение под управлением системы BSL [резервная система сигнализации] в обычном режиме», - говорит диспетчер.

Машинист уточняет: «На нормальной скорости?» Диспетчер отвечает: «Да».

Система LZB была разработана в Германии для управления движением поездов на высоких скоростях и используется в том числе на высокоскоростных железных дорогах Испании. На магистрали Мадрид - Севилья, где произошла катастрофа, идёт масштабная модернизация: LZB постепенно заменяют Европейской системой управления движением поездов ERTMS. При этом, как отмечает El País, безопасность линии обеспечивают несколько систем, а не одна технология.

В другой аудиозаписи машинист поезда Iryo сообщает диспетчеру, что связь с системой управления поездом потеряна и состав не движется.

«Поезд стоит перед входным светофором на станции Урда», - говорит машинист. После обмена репликами диспетчер даёт указание продолжить движение в штатном режиме.

Позже машинист Iryo снова связывается с диспетчерским центром и сообщает, что по-прежнему не может привести поезд в движение.

«Система [безопасности] не поддаётся управлению. Поэтому я по-прежнему стою перед входным светофором», - поясняет он.

Эта запись указывает на то, что диспетчер был предупреждён о неподвижном составе Iryo в то время, когда к нему приближался поезд Renfe. Как пишет El País, указание возобновить движение поезд AVE получил в 8:36 - ещё до подтверждения, что состав Iryo начал двигаться. При этом ему разрешили ехать с обычной скоростью, а не по протоколу движения с визуальным контролем, который мог бы помочь предотвратить столкновение.

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Пуэнте назвал «необъяснимым» решение разрешить поездам возобновить движение без ограничений скорости.

После катастрофы власти Испании объявили трёхдневный траур, начавшийся в четверг. Авария стала самой тяжёлой железнодорожной катастрофой в стране с 2013 года, когда в результате крушения поезда на окраине Сантьяго-де-Компостела погибли 80 человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что неприемлемо, что в стране за один год произошли две крупные железнодорожные катастрофы. В январе при столкновении двух поездов недалеко от Кордовы погибли 46 человек. Авария произошла на той же линии Мадрид - Севилья, но значительно южнее.

Спасатели всю ночь работали при свете прожекторов, вскрывая повреждённые вагоны и разыскивая пострадавших. Многие погибшие пока не опознаны; для установления их личностей может потребоваться ДНК-экспертиза. По данным Министерства внутренних дел Испании, к спасательной операции привлекли сотни сотрудников. Для поиска людей и разбора завалов используют дроны и вертолёты.

Свидетели рассказывали о раненых и плачущих пассажирах, людях, зажатых в креслах, и дыме, заполнявшем вагоны. В одном из вагонов возник пожар.

После катастрофы большинство политических партий Испании приостановили предвыборные кампании в преддверии парламентских выборов, назначенных на конец ноября. Исключением стала партия Vox. Её лидер Сантьяго Абаскаль заявил, что партия не намерена участвовать в попытках «использовать траур, чтобы заставить замолчать критику» железнодорожной инфраструктуры страны.

В ночь на четверг около 1500 человек собрались у здания Министерства транспорта Испании в Мадриде. По данным телеканала TVE, участники акции в основном требовали отставки Санчеса и Пуэнте. После того как протестующие начали бросать бутылки и запускать сигнальные ракеты, полиция применила слезоточивый газ. О пострадавших и задержанных не сообщалось.

В четверг машинисты планируют провести ранее объявленную забастовку. Испанский профсоюз машинистов поездов Semaf заявил, что она организована «в защиту безопасности на железной дороге». Лидер главной оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо заявил: «Испания имеет право знать, что происходит с её инфраструктурой».

Родственники пассажиров продолжают искать информацию о пропавших без вести. Гражданская гвардия Испании открыла пункты для приёма заявлений в Мадриде, Толедо, Севилье и Кордове.

«Главный приоритет - установление личности пропавших без вести и взятие образцов ДНК, чтобы найти их родственников», - говорится в сообщении службы в социальной сети X.

В Брюсселе приспустили флаги Европейского союза. Еврокомиссия назвала это знаком европейской солидарности с Испанией в дни траура.

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