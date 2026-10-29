29 октября 2026, 08:27 Валерия Леонова

Обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи приговорили в Иране к пяти годам тюрьмы 

Обладателя «Золотой пальмовой ветви» Джафара Панахи приговорили в Иране к пяти годам тюрьмы 

Иранский режиссер Джафар Панахи, получивший в 2025 году главную награду Каннского кинофестиваля, вновь приговорен к тюремному заключению на родине. Революционный суд Тегерана заочно назначил 66-летнему кинематографисту пять лет и один месяц лишения свободы и постановил конфисковать все его имущество.

При этом обвинения, на основании которых вынесен новый приговор, пока не раскрыты.

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О решении суда сообщил адвокат режиссера Мостафа Нили. Информацию подтвердили Reuters и другие международные информационные агентства.

Помимо тюремного срока, Панахи запрещено в течение двух лет покидать Иран и пользоваться социальными сетями.

По словам адвоката, режиссер даже не был уведомлен о дате судебного заседания.

О существовании нового приговора защита узнала лишь после того, как на прошлой неделе Панахи обнаружил, что его банковские счета заблокированы.

Нили обратился в прокуратуру, где выяснилось, что суд уже рассмотрел дело без участия обвиняемого.

В судебных документах утверждалось, что режиссер находится за границей и связаться с ним невозможно. Однако адвокат настаивает, что Панахи вернулся в Иран 30 марта 2026 года, а в августе даже посещал следственные органы в связи с другим делом.

Всего, по словам Нили, в отношении кинематографиста ведутся три судебных разбирательства.

Новый приговор может быть обжалован. По данным Associated Press, непосредственно после его вынесения Панахи не был задержан.

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В мае 2025 года Джафар Панахи получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля за фильм «Проста случайность» (It Was Just an Accident).

Картина, тайно снятая в Иране, рассказывает о бывших заключенных, которые встречают человека, предположительно причастного к пыткам в тюрьме, и оказываются перед сложным моральным выбором.

Фильм был представлен Францией на премии «Оскар» 2026 года и получил номинации в категориях «Лучший международный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Однако международное признание не избавило режиссера от преследования на родине. В декабре 2025 года иранский суд уже заочно приговорил Панахи к одному году лишения свободы по обвинению в пропаганде против государства. Летом 2026 года апелляция по этому делу была отклонена.

Новый приговор вынесен по отдельному делу.

Конфликт Панахи с иранскими властями продолжается более полутора десятилетий. В 2010 году режиссера приговорили к шести годам заключения и на 20 лет запретили ему снимать фильмы и выезжать за границу. Тогда он провел за решеткой около трех месяцев, после чего был освобожден под залог.

Несмотря на ограничения, Панахи продолжал работать. Его документальная картина «Это не фильм» в 2011 году попала на Каннский кинофестиваль необычным способом: цифровой носитель с записью тайно вывезли из Ирана, спрятав в торт.

В 2015 году фильм Панахи «Такси», снятый преимущественно внутри автомобиля, получил «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля.

В 2022 году режиссера вновь арестовали. Он провел в заключении около семи месяцев и вышел на свободу в феврале 2023 года после объявления голодовки.

Сегодня Панахи остается одним из наиболее известных иранских режиссеров в мире. Его фильмы получают крупнейшие международные награды, но на родине он вновь оказался перед угрозой длительного тюремного заключения.

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