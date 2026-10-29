29 октября 2026, 11:59 Валерия Леонова

Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына

Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына

11-летний Сайлас, сын голливудской актрисы Джессики Бил и певца Джастина Тимберлейка, впервые появился на экране в фильме «Matchbox». Однако знаменитые родители не собираются обеспечивать ему актерскую карьеру.

Бил убеждена, что ее сын должен добиваться успеха собственным трудом, а не благодаря известной фамилии.

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Об этом 44-летняя актриса рассказала в подкасте Josh Smith’s Great Chat Show. Подробности беседы приводит журнал People.

Сайлас уже давно интересуется актерской профессией и не раз говорил родителям, что хотел бы попробовать себя в кино. Возможность появилась во время съемок приключенческого боевика Matchbox: The Movie, в котором Бил сыграла одну из главных ролей вместе с Джоном Синой.

Продюсер картины Джулс Дейли предложила мальчику небольшое эпизодическое появление на экране.

Поначалу Джессика сомневалась: они с Тимберлейком стараются ограждать детей от чрезмерного внимания публики. Однако роль была совсем маленькой, без реплик, и актриса согласилась.

При этом она сразу объяснила сыну, что подобное предложение - исключение, а не начало привилегированной карьеры.

Бил рассказала, что считает несправедливым, когда дети знаменитостей получают роли только благодаря своим родителям, вытесняя других начинающих актеров.

Она напомнила Сайласу, что многие его ровесники годами посещают актерские курсы, занимаются в театральных студиях и проходят многочисленные прослушивания.

«Ты не можешь просто отнять роль у такого человека только потому, что ты мой сын», - объяснила она мальчику.

По словам актрисы, если в будущем Сайлас захочет получить более серьезную роль, ему придется ее заслужить.

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Джессика Бил, актриса и жена Джастина Тимберлейка, рассказала о правилах воспитания сына

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Сайлас быстро убедился, что работа в кино не всегда похожа на увлекательное приключение. В первый день мальчик приехал на съемочную площадку, но так и не дождался своей очереди появиться перед камерой.

Он провел там целый день и очень расстроился

Мать объяснила, что именно так и устроена актерская профессия: иногда приходится ждать по 12 часов, прежде чем тебя пригласят сниматься.

Впрочем, когда Джессика напомнила сыну, что за работу ему заплатят, настроение мальчика заметно улучшилось.

На следующий день Сайлас снова пришел на съемки.

У Джессики Бил и Джастина Тимберлейка двое сыновей - 11-летний Сайлас и шестилетний Финеас.

Старший уже проявляет интерес не только к кино, но и к музыке. По словам матери, он увлекается диджейством, поэтому пока трудно сказать, по чьим стопам он решит пойти. Родители не хотят торопить его с выбором профессии.

Сам фильм Matchbox: The Movie, основанный на знаменитой серии игрушечных автомобилей Mattel, вышел на платформе Apple TV 9 октября. Сайлас появляется в небольшом эпизоде ближе к финалу картины.

Для Джессики Бил эта работа стала возвращением в полнометражное кино после более чем девятилетнего перерыва.

 

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