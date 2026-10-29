Два человека погибли при обрушении скалы у музея под открытым небом в Каппадокии

В турецкой Каппадокии обрушилась скала у входа в музей под открытым небом Гёреме. Каменные глыбы упали на территорию, где находились люди. Два человека погибли, еще одного пострадавшего доставили в больницу.
По предварительным данным, причиной обрушения стали проливные дожди. Под завалами спасатели обнаружили тела двух погибших.
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Непогода также повлияла на туристические развлечения в регионе. Из-за сильного ветра и дождя полеты на воздушных шарах отменили на 29 и 30 октября.
Каппадокия - одно из самых известных туристических направлений Турции. Национальный парк Гёреме привлекает путешественников полетами на воздушных шарах, а также древними пещерными поселениями, подземными городами и монастырями, высеченными в скалах.
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Nevşehir Ürgüp Göreme (Kapadokya)
Peri bacalarından bi tanesi çöktü biraz önce. Maalesef ölü ve yarılar var.. Özel haber geçmiş olayım.. https://t.co/74dqJkroWQ
- ANKARA KUŞU (@ankara_kusu) October 29, 2026