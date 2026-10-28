В Нидерландах леопард растерзал сотрудницу парка с 40-летним стажем

Сотрудница нидерландского сафари-парка Beekse Bergen скончалась от травм, полученных при нападении леопарда. Женщина пришла работать в парк в 17 лет и с небольшими перерывами провела там почти четыре десятилетия. О её смерти 27 октября сообщила администрация, согласовав заявление с семьёй.

Нападение произошло утром 24 октября в закрытом помещении, где содержались два самца переднеазиатского, или персидского, леопарда. Женщина получила тяжёлые травмы головы и шеи, но смогла вызвать помощь по рации.

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Пострадавшую доставили в больницу и экстренно прооперировали. Несмотря на усилия врачей, её состояние ухудшилось, и во вторник она умерла. Имя сотрудницы не раскрывается.

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Главный вопрос расследования - как смотрительница оказалась в одном помещении с хищниками. По установленному в парке порядку сотрудники и опасные животные должны быть разделены. Как сообщает NOS, в тот день леопардов держали внутри из-за плохой погоды. Камер в помещении не было, поэтому восстановить обстоятельства по видеозаписи невозможно.

Происшествие расследует Нидерландская инспекция труда. Администрация парка также объявила о независимом расследовании. Делать выводы о нарушении правил или чьей-либо вине пока преждевременно.

В Beekse Bergen, расположенном в Хилваренбеке на юге Нидерландов, организуют место, где посетители и коллеги смогут оставить соболезнования. Администрация попросила уважать частную жизнь семьи погибшей и дать близким и сотрудникам время пережить утрату.