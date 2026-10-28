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В Испании назвали причину столкновения поездов, в результате чего погибли 68 человек

В Испании назвали причину столкновения поездов, в результате чего погибли 68 человек

В Испании число погибших при столкновении двух скоростных пассажирских поездов достигло 68 человек. Еще 53 пострадавших находятся в больницах, 15 из них - в тяжелом состоянии. Катастрофа произошла утром в среду, 28 октября, в провинции Толедо.

Министр транспорта Оскар Пуэнте рассказал о сбое компьютерной системы безопасности, после которого один из поездов получил разрешение продолжить движение, несмотря на то что впереди на путях оставался другой состав.

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Как сообщает испанское государственное телевидение RTVE, авария произошла около 8:53 по местному времени неподалеку от населенного пункта Урда, на линии высокоскоростного сообщения между Мадридом и Андалусией.

Скоростной поезд AVE государственной компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался сзади в остановившийся на путях поезд частного оператора Iryo.

От сильного удара несколько вагонов сошли с рельсов и упали с железнодорожной насыпи. Локомотив Renfe также оказался за пределами путей, а первый пассажирский вагон получил серьезные разрушения.

Всего в двух поездах находились более 500 пассажиров.

Что произошло за 23 минуты до столкновения

На пресс-конференции министр транспорта Испании Оскар Пуэнте подробно восстановил последовательность событий, предшествовавших катастрофе.

Около 8:30 утра из-за нарушения связи между компьютерами на станции Урда произошел сбой автоматической системы управления и безопасности LZB, которая контролирует движение скоростных поездов.

В результате на участке протяженностью 63 километра перестала действовать автоматическая система безопасности. Находившиеся там шесть поездов остановились.

Управление движением перешло к диспетчерскому центру железнодорожного оператора Adif на мадридском вокзале Аточа.

Однако уже около 8:36 один из диспетчеров разрешил поезду Renfe возобновить движение в обычном режиме.

По словам министра, такое разрешение было необъяснимым: система безопасности продолжала оставаться отключенной, а красный сигнал запрещал возобновлять движение.

В подобных обстоятельствах правила предусматривают особый режим движения с ограничением скорости до 40 километров в час, позволяющий машинисту контролировать ситуацию на пути.

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Вместо этого поезд получил разрешение двигаться в обычном режиме.

За следующие 17 минут состав преодолел около 25 километров и в 8:53 столкнулся с поездом Iryo, который продолжал стоять на путях.

Точная скорость поезда в момент столкновения пока не установлена.

Оскар Пуэнте подчеркнул, что пока не готов окончательно назвать причиной трагедии человеческую ошибку. Однако обстоятельства, установленные на первом этапе расследования, указывают на возможные нарушения при управлении движением после компьютерного сбоя.

По словам министра, у диспетчерского центра было достаточно времени, чтобы обнаружить ошибку и исправить ее до столкновения.

Почему поезд Renfe получил разрешение продолжить движение, а стоявший впереди состав Iryo так и не смог тронуться с места, предстоит установить следствию.

Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в район катастрофы и заявил, что расследование будет доведено до конца. По его словам, если выяснится, что причиной трагедии стали халатность или нарушения в работе систем безопасности, виновные должны понести ответственность.

На месте аварии работали многочисленные спасательные подразделения, медицинские бригады и сотрудники правоохранительных органов.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией было прервано.

По данным испанских СМИ, расследование катастрофы ведет суд в Оргасе, провинция Толедо. Окончательные причины столкновения пока не установлены.

Власти Испании объявили трехдневный национальный траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо. Об этом заявил глава испанского правительства Педро Санчес, прибыв в район происшествия.

Официальный траур продлится с 29 по 31 октября.

 

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