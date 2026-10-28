Трамп вновь предложил сделать Венесуэлу 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп вновь высказался за включение Венесуэлы в состав Соединённых Штатов. На предвыборном митинге в Техасе он связал эту идею с нефтяными богатствами страны и предложил венесуэльцам в будущем избирать губернатора вместо президента.

Заявление прозвучало 27 октября в городе Корпус-Кристи, где Трамп выступал в поддержку республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. Рассуждая о сотрудничестве с Каракасом, он предположил, что Венесуэла может стать процветающей страной, а затем - американским штатом.

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«Давайте сделаем её 51-м штатом. И вместо президента у нас будут выборы губернатора. Как вам такое?» - сказал Трамп.

Нефть стала центральной темой этой части выступления. Президент указал на танкер и заявил о прибытии миллиона баррелей венесуэльской нефти в рамках договорённостей между Вашингтоном и Каракасом. По его словам, поставка не потребовала затрат американских налогоплательщиков, а перерабатывать сырьё будут в Техасе.

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Трамп также утверждал, что крупные нефтяные компании вкладывают в Венесуэлу миллиарды долларов и создают там рабочие места. Эти заявления он использовал как фон для рассуждений о возможном изменении статуса страны.

Идея звучит не впервые. Как напоминает The Hill, ранее в этом году Трамп уже говорил, что рассматривает возможность сделать Венесуэлу американским штатом. Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в мае отвергла такую перспективу, подчеркнув намерение страны защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность. Это была реакция на прежние высказывания Трампа, а не на его нынешнее выступление.

На митинге Трамп не назвал ни конкретных сроков, ни механизма реализации этой идеи. Поэтому его слова пока свидетельствуют о повторном публичном предложении, а не об объявлении согласованного плана включения Венесуэлы в состав США.