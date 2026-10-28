Робот уехал, пассажиры пострадали: в Таллинне автобус столкнулся с роботом-курьером

В центре Таллинна робот-доставщик выехал на пешеходный переход перед городским автобусом. Водитель резко затормозил, в салоне упали пассажиры. По предварительной оценке муниципального перевозчика Tallinna Linnatransport (TLT), травмы получили восемь-девять человек. Сам робот после столкновения продолжил движение и покинул место происшествия.

Авария произошла 26 октября около 18:00 на пересечении улиц Луйзе и Техника. Как сообщили в TLT эстонской телерадиокомпании ERR, робот двигался со стороны улицы Техника и выехал на переход на красный сигнал светофора.

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Водитель автобуса попытался предотвратить более серьёзное происшествие и затормозил. При этом стоявшие в салоне люди потеряли равновесие и упали. Точное число пострадавших и тяжесть полученных ими травм в опубликованном сообщении не уточняются.

Полностью избежать столкновения не удалось. По описанию ERR, на видеозаписи с автобуса видно, как транспортное средство задевает робота и некоторое время толкает его по дороге. После этого робот уезжает.

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Член правления TLT Андрей Новиков сообщил, что обстоятельства аварии должна выяснить полиция. Перевозчик связывает происшествие с действиями робота, однако окончательные выводы о причинах и ответственности пока не представлены. Не сообщается и о том, почему устройство выехало на запрещающий сигнал и продолжило путь после столкновения.

Случаи столкновения автобусов с роботами-доставщиками в Таллинне уже происходили. В апреле 2020 года в районе Мустамяэ робот врезался в правое колесо поворачивавшего автобуса. Тогда люди не пострадали.