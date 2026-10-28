28 октября 2026, 14:08

После поражения на выборах Флавиу Болсонару покинул Бразилию вопреки запрету суда

После поражения на выборах Флавиу Болсонару покинул Бразилию вопреки запрету суда

Сын бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, сенатор Флавиу Болсонару, покинул страну после проигрыша на президентских выборах. Политик находится под следствием и должен был сдать паспорта. США заявили, что предоставят ему и его семье визы, однако сведения о его местонахождении остаются противоречивыми.

45-летний Болсонару уступил действующему президенту Луису Инасиу Луле да Силве во втором туре выборов 25 октября. После голосования он отказался признать поражение. На следующий день стало известно о требовании Верховного суда сдать паспорта в рамках расследования предполагаемых финансовых преступлений.

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По информации CNN Brasil, политик не передал документы федеральной полиции в установленный срок - до утра 27 октября. После этого его обычный и дипломатический паспорта аннулировали. В тот же день представитель Госдепартамента США сообщил телеканалу, что Вашингтон выдаст визы Болсонару и членам его семьи и разрешит им въезд.

Первоначально маршрут политика оставался неизвестным. Однако 28 октября аргентинские власти подтвердили, что он въехал в страну вместе с женой и двумя дочерьми, предъявив действительные документы. Затем семья отправилась частным рейсом в эквадорский Гуаякиль. Таким образом, сообщения о нелегальном въезде именно в Аргентину подтверждения не получили.

Американские СМИ, включая The Washington Post, сообщали со ссылкой на источники, что Болсонару уже добрался до США. Но официального подтверждения его прибытия в приведённых сообщениях Госдепартамента нет: американская сторона объявила о визах, не уточнив маршрут политика.

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Бегство бывшего кандидата в президенты Бразилии Флавиу Болсонару из страны является «позорным». Об этом заявил переизбранный глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, передает El Colombiano.

«Гражданин, который тайно покидает свою страну, - это тот, кто в чем-то виноват. Такой поступок - уехать из Бразилии - позорный», - сказал президент.

Лула да Силва добавил, что сожалеет об отъезде Болсонару. По словам политика, он мог бы остаться в Бразилии и доказать свою невиновность.

Одно из расследований в отношении сенатора связано с финансированием фильма «Тёмная лошадка» - Dark Horse, посвящённого его отцу. Следствие проверяет предполагаемые отмывание денег, коррупцию и незаконные валютные операции, связанные с привлечением средств банкира Даниэла Воркаро. Болсонару ранее утверждал, что в поиске частного финансирования для фильма нет ничего незаконного. Наличие расследования не означает доказанности его вины.

Сенаторские полномочия Флавиу Болсонару заканчиваются 31 января 2027 года - эта дата указана на официальном сайте Сената Бразилии. После поражения на президентских выборах он останется без выборной должности. Пока же главный вопрос - где находится политик и какие действия предпримут бразильские власти в связи с нарушением судебного запрета на выезд.

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