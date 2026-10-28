Оказался в Майами: после поражения на выборах Болсонару улетел в США

Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, местонахождение которого после отъезда из страны оставалось неизвестным, прибыл в США. В среду, 28 октября, его частный самолет приземлился во Флориде.

Политика сопровождали жена и две дочери. При этом всего двумя днями ранее Верховный суд Бразилии запретил Болсонару выезд за границу и потребовал сдать паспорта.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на международные информационные агентства, самолет с Болсонару приземлился в аэропорту Опа-лока неподалеку от Майами около 9:30 утра по местному времени.

Вместе с политиком в США прибыли его супруга Фернанда и дочери Каролина и Луиза.

Маршрут путешествия оказался довольно сложным. Сначала семья пересекла сухопутную границу Бразилии и Аргентины через международный пункт пропуска Танкреду Невис в провинции Мисьонес.

Аргентинская миграционная служба подтвердила, что все четверо предъявили действительные проездные документы и не имели юридических препятствий для въезда в страну.

Затем частный самолет вылетел из Аргентины, сделал короткую остановку в эквадорском городе Гуаякиль и направился в Соединенные Штаты.

Почему Болсанару запретили покидать страну

26 октября, на следующий день после второго тура президентских выборов, Верховный суд Бразилии распорядился изъять у Флавиу Болсонару обычный и дипломатический паспорта и запретил ему покидать страну.

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Решение связано с расследованиями по делам о предполагаемой коррупции, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Сам политик отвергает обвинения.

Пока неизвестно, выполнил ли Болсонару требование суда о сдаче паспортов и каким образом смог выехать за границу после введенного запрета.

По сообщениям СМИ, помимо бразильского гражданства, у него имеется также итальянское.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что поддержал бы приезд Болсонару в Соединенные Штаты. При этом он резко раскритиковал президентские выборы в Бразилии, назвав их «странными» и «ужасными».

Переизбранный президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, напротив, назвал отъезд своего соперника «постыдным».

Напомним, 25 октября Флавиу Болсонару проиграл второй тур президентских выборов, получив 48,21% голосов против 51,79% у Лулы да Силвы.

Сам Болсонару отказался признать результаты голосования, заявив о предполагаемых нарушениях. Однако уже 26 октября его Либеральная партия признала поражение.

Пока неизвестно, намерен ли Болсонару оставаться в США надолго и какие действия в отношении него предпримут бразильские власти.