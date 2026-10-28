Лайнер из США прервал кругосветку из-за высоких цен на топливо: 200 человек высадили в Камбодже

Они рассчитывали жить на корабле и путешествовать по миру, но оказались перед необходимостью срочно искать жильё на берегу. Оператор лайнера Villa Vie Odyssey приостановил рейс в Камбодже, объяснив решение резко выросшими расходами на топливо. На борту находились 203 пассажира.

Судно прибыло в порт Сиануквиль 23 октября и после пятидневной остановки должно было отправиться во Вьетнам. Однако путешествие прервалось. По данным Associated Press, на лайнере находились граждане 15 стран, преимущественно американцы, и 156 членов экипажа.

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Odyssey работал по необычной модели: каюту можно было купить или арендовать для длительного проживания, превратив корабль в постоянный дом. Путешествие началось в Северной Ирландии осенью 2024 года. По информации AFP, некоторые участники продали своё имущество, чтобы оплатить жизнь в море.

По словам заместителя губернатора камбоджийской провинции Прэахсэйханук Лонг Диманша, пассажирам дали около семи часов на сборы и высадку. Часть людей уже вылетела из страны, другие остались в Сиануквиле.

Американская компания Villa Vie Residences объявила о приостановке работы 27 октября. По её оценке, ежемесячные расходы на топливо в пересчёте на одну каюту, прежде составлявшие в среднем 1800 долларов, в отдельных районах Азии достигли 6000–8000 долларов - примерно в 3,3–4,4 раза больше.

Оператор связывает финансовые трудности с подорожанием топлива на фоне войны в Иране. Компания пыталась сократить расход: замедляла продвижение по маршруту и продлевала стоянки в портах. Однако, как утверждает руководство, этих мер оказалось недостаточно, а полностью переложить дополнительные затраты на пассажиров невозможно.

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Участник путешествия и автор блога Residential Cruising Рэнди Кассингем опубликовал внутреннее уведомление компании: сообщение появилось в 7:08 утра, а покинуть корабль требовалось до 14:00. В нём говорилось, что оператор не смог обеспечить судно необходимым топливом. Экипаж, согласно этому уведомлению, должен был остаться на борту для обслуживания корабля и его основных систем.

Сам Кассингем считает, что остановке предшествовала целая цепочка проблем, включая ошибки управления и недостатки бизнес-модели. Это оценка пассажира; компания в публичном заявлении делает акцент на топливных расходах.

Villa Vie Residences сообщает, что помогает организовать высадку и найти временное жильё. В ближайшие 60 дней оператор намерен заниматься реструктуризацией и поиском нового капитала. При этом компания признаёт: финансирование пока не согласовано, а благополучный исход не гарантирован.

Таким образом, речь пока идёт о приостановке работы, а не об объявленном окончательном закрытии проекта. Но для людей, выбравших Odyssey своим домом, последствия уже вполне конкретны: нужно решать, где жить и куда ехать дальше, не имея подтверждённой даты возвращения на борт.