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Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли

Испанский футбол остановился из-за трагедии: 24 матча Кубка страны перенесли

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) объявила о переносе всех 24 матчей Кубка Испании, запланированных на среду, 28 октября. Решение принято в знак уважения к погибшим и солидарности с пострадавшими в результате железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.

Как сообщает испанское государственное телевидение RTVE, федерация приняла решение отменить всю вечернюю программу первого раунда Кубка Испании.

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Среди перенесенных встреч - матчи с участием клубов высшего дивизиона: «Бетиса», «Валенсии», «Сельты», «Алавеса» и «Леванте».

Новые даты и время проведения 24 матчей будут объявлены позднее.

«В знак уважения и солидарности со всеми жертвами трагической железнодорожной катастрофы, произошедшей рано утром в среду в провинции Толедо, RFEF приняла решение перенести 24 встречи первого раунда Кубка Испании», - говорится в заявлении федерации.

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Представители RFEF также подчеркнули, что футбольное сообщество Испании разделяет скорбь семей погибших и готово оказать помощь пострадавшим.

Помимо траура, проведение матчей осложнилось транспортными проблемами. После столкновения поездов было прервано железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией, что затронуло планы поездок некоторых клубов и болельщиков.

При этом встречи Кубка Испании, назначенные на четверг, 29 октября, пока остаются в календаре.

К соболезнованиям присоединились ведущие футбольные клубы страны, в том числе «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетико».

Напомним, утром 28 октября неподалеку от населенного пункта Урда в провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда. По последним данным, погибли не менее 68 человек. Причины катастрофы расследуются.

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