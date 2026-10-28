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«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей

«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей

Дженнифер Лопес призналась, что отъезд ее детей на учебу в колледж стал для нее серьезным эмоциональным испытанием. 18-летние близнецы Макс и Эмме начали самостоятельную жизнь, а 57-летняя певица неожиданно обнаружила, что у нее появилось много свободного времени.

Справиться с переменами ей помогло возвращение в студию звукозаписи.

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В интервью Variety, опубликованном 28 октября, Лопес рассказала, что после отъезда детей снова начала активно писать песни. По ее словам, именно этот новый этап жизни вдохновил ее на создание музыки, которую она считает одной из лучших в своей карьере.

Макс и Эмме, родившиеся в браке певицы с Марком Энтони, в феврале отметили совершеннолетие. Теперь оба уехали учиться, оставив мать привыкать к непривычной тишине дома.

Лопес призналась, что дети на протяжении многих лет занимают огромное место в мыслях и повседневной жизни родителей. Когда они уезжают, возникает ощущение, будто вся привычная жизнь изменилась.

«Что мне теперь делать с этим пространством и временем?» - таким вопросом, по словам певицы, она задалась после отъезда близнецов.

Ответ нашелся довольно быстро: Лопес вернулась к творчеству.

Первой из новых композиций станет Proof of Love («Доказательство любви»). Несмотря на эмоциональную историю ее появления, это не грустная баллада, а танцевальная песня.

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«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей

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По словам певицы, она хотела показать, что любовь связана не только со счастьем, но и с болью, которую люди испытывают, когда расстаются с близкими.

Лопес объяснила, что решила воспринимать эту грусть не как трагедию, а как еще одно подтверждение глубины своих чувств.

Новые композиции она описывает как радостные и светлые, хотя в некоторых из них присутствует легкая печаль.

Песня Proof of Love войдет в специальное переиздание альбома Love?, впервые выпущенного в 2011 году.

Именно в этот альбом вошли известные хиты Лопес On the Floor, записанный вместе с Питбулем, I’m Into You с участием Lil Wayne и Papi.

Теперь пластинку впервые выпустят на виниле. Поклонникам предложат три варианта издания, предзаказ которых открылся 28 октября.

Кроме того, 26 ноября на американском телеканале CBS и стриминговой платформе Paramount+ состоится премьера концертного фильма The JLo Show: Live in Vegas.

 

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«Дом опустел»: Дженнифер Лопес рассказала, почему возвращается к музыке после отъезда детей

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