27 октября 2026, 19:00 Наталья Гудемчук

Власти Франции пошли на уступки протестующим школьникам - молодёжь готовит новые митинги

Власти Франции пошли на уступки протестующим школьникам - молодёжь готовит новые митинги

Правительство Франции предложило пакет мер, чтобы урегулировать затяжной конфликт с протестующей молодёжью, однако школьники и студенты не намерены прекращать акции. Новые митинги запланированы на 31 октября и 5 ноября, сообщает Le Figaro. Заместитель главы организации «Лицеисты!» Луи Летублон считает, что власти лишь пытаются ослабить протестное движение.

Акции начались в середине сентября на фоне недовольства условиями обучения и сокращением социальных расходов. Изначально в них участвовали старшеклассники и студенты, но затем протесты приобрели общенациональный масштаб. 17 октября столкновения сопровождались погромами. Полиция задержала около 2400 человек, более 600 сотрудников экстренных служб получили травмы.

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Министр образования Эдуар Жеффре заявил, что в университетах создадут 15 тысяч дополнительных мест. Начиная с 2027 учебного года стипендии будут индексировать с учётом инфляции.

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Кроме того, в половине лицеев ограничат число учеников в первых классах до 28 человек. Эта мера призвана снизить нагрузку на учителей и повысить качество обучения.

Правительство также отказалось от плана сократить 836 учительских ставок. Вместо этого в государственных лицеях создадут 500 новых рабочих мест. Ещё 4 млрд евро в виде кредитов направят на ремонт школьных зданий.

Однако предложенные меры не удовлетворили протестующих. В частности, молодёжь требовала создать 250 тысяч дополнительных мест в университетах, тогда как власти предложили лишь 15 тысяч. Поэтому участники движения намерены продолжить акции протеста.

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