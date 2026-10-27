В Литве появится монета номиналом 3 евро: кому ее посвятят и можно ли ею расплачиваться

В 2027 году Литва впервые выпустит коллекционную монету необычного номинала - 3 евро. Она будет посвящена знаменитому «Маршу рока», ставшему одним из символов движения за восстановление независимости страны.
Как сообщает Банк Литвы, решение принято при пересмотре плана выпуска коллекционных и памятных монет на 2027 год.
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Тема монеты выбрана не случайно. Именно «Марш рока» получил наибольшее количество голосов в общественном опросе, организованном Банком Литвы.
«Марш рока» (Roko maršas) - серия музыкальных мероприятий, сыгравших заметную роль в общественной жизни Литвы в конце 1980-х годов. Рок-музыка тогда стала одним из способов выражения стремления к свободе, а сами концерты - частью движения, вошедшего в историю как Поющая революция.
При этом трехевровая монета предназначена прежде всего для коллекционеров. Она не станет новым стандартным номиналом повседневных евро, которыми расплачиваются в магазинах.
Еще одним заметным выпуском станет золотая монета номиналом 100 евро, посвященная великому князю литовскому и королю польскому Владиславу II Ягелло.
Она войдет в серию «Правители Литвы» и появится в четвертом квартале 2027 года тиражом 1000 экземпляров.
Первоначально на этот период планировался выпуск монеты в честь Казимира Ягеллончика, однако его перенесли на более поздний срок.
Кроме того, Банк Литвы запланировал несколько других выпусков: набор оборотных евромонет, посвященный трем выдающимся женщинам Литвы: Дале Гринкявичюте, Лидии Мешкайтите и поэтессе Люне Сутяме. Тираж - 4000 наборов.
А также памятную монету номиналом 2 евро к 100-летию конкордата между Литвой и Святым престолом, двухевровую монету в честь Клайпеды и коллекционную монету номиналом 20 евро «Каукас» из серии «Литовские мифологические существа».