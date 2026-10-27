В Анталье торнадо разрушил строительный городок и повалил башенный кран: четверо погибших

В турецкой Анталье мощный торнадо обрушился на строительную площадку, разрушив жилые контейнеры, в которых находились рабочие. Четыре человека погибли, еще один получил травмы. Стихия также повалила башенный кран.

Как сообщает агентство Anadolu, трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 26 октября, около 23:00 в районе Кепез.

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Торнадо возник внезапно. Сильнейший вихрь подхватил и разорвал два контейнера, оборудованных для проживания строителей. Находившихся внутри пятерых рабочих выбросило наружу.

Двое мужчин погибли на месте, еще двое скончались после доставки в больницу. Пятый рабочий получил травмы, однако, по информации местных властей, его состояние не вызывает серьезных опасений.

На место происшествия прибыли пожарные, полиция, спасатели и бригады скорой помощи.

Губернатор Антальи Хулуси Шахин назвал случившееся крайне необычным природным явлением. По его словам, сообщений о торнадо или сильном шторме из других районов города не поступало. Более того, соседние здания практически не пострадали.

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Разрушения оказались сосредоточены на территории строительной площадки, где вихрь уничтожил жилые контейнеры и опрокинул башенный кран.

Губернатор подчеркнул, что все пострадавшие находились в разрушенных контейнерах.

В Анталье ранее действовало желтое предупреждение метеорологической службы об опасных погодных условиях и сильных дождях.

По информации турецких СМИ, после трагедии начато расследование. Сообщается о задержании четырех подозреваемых, в том числе подрядчика и руководителя строительной площадки.

Тем временем непогода затронула и другие районы Турции. В Стамбуле сильные ливни привели к затоплению дорог и осложнили движение транспорта.