Трамп пообещал миллион долларов за доказательства фальсификаций на выборах в США

О своем решении Трамп написал 26 октября в соцсети Truth Social. «Каждый, кто сообщит о фальсификациях во время прошлых выборов или предстоящих промежуточных выборов 2026 года, получит вознаграждение в размере 1 000 000 долларов после задержания и осуждения лиц, совершивших эти фальсификации», - говорится в его публикации.

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Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября 2026 года. Американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.