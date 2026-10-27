Трамп пообещал миллион долларов за доказательства фальсификаций на выборах в США

Президент США Дональд Трамп объявил о вознаграждении в размере $1 млн для каждого, кто сообщит о фальсификациях на предыдущих выборах или предстоящих промежуточных выборах 2026 года. Деньги, по его словам, выплатят после задержания и осуждения виновных.
О своем решении Трамп написал 26 октября в соцсети Truth Social. «Каждый, кто сообщит о фальсификациях во время прошлых выборов или предстоящих промежуточных выборов 2026 года, получит вознаграждение в размере 1 000 000 долларов после задержания и осуждения лиц, совершивших эти фальсификации», - говорится в его публикации.
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Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября 2026 года. Американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.