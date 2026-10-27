Swedbank сократит около 500 сотрудников: в странах Балтии работы лишатся 100 человек

Swedbank планирует сократить около 500 сотрудников по всей группе, из них примерно 100 - в странах Балтии. Об этом общественному вещателю Эстонии ERR сообщил председатель правления Swedbank в Эстонии Олави Лепс.

По словам Лепса, в рамках реорганизации действующим сотрудникам также предлагают возможность сменить профиль работы, однако такой вариант подходит не всем, поэтому банк вынужден прибегнуть и к увольнениям.

Читайте нас также Google News Facebook

В странах Балтии в Swedbank работают более 6000 человек. Сокращения затронут около 100 из них. В масштабах всей группы число увольнений составит примерно 500.

Лепс пояснил, что сокращение штата связано с общей реорганизацией работы и инвестициями в развитие банка.

Читайте

Несколько лет назад, в период особенно высокой прибыльности, Swedbank решил увеличить вложения в развитие информационных технологий и проекты, связанные с моделированием данных. Для реализации этих инициатив потребовалось больше сотрудников.

«Теперь, когда прибыльность вернулась к обычному уровню, нам больше не требуется столько работников», - отметил Лепс.

По его словам, нет смысла сохранять прежнюю численность персонала, если банк в настоящее время не ведёт масштабных проектов по развитию.

Шведская группа Swedbank представлена дочерними банками во всех трёх странах Балтии.