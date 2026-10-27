Вильнюс попал в рейтинг недорогих рождественских ярмарок Европы, а Риги в списке нет

Жители Риги, которые планируют поездку на рождественские ярмарки в этом году, могут присмотреться к Вильнюсу: литовская столица вошла в число европейских городов с относительно недорогим глинтвейном. А вот Риги в рейтинге не оказалось. Первые три места заняли города Румынии, где за традиционный зимний напиток просят менее 2 евро.
Рейтинг составила компания Eurochange, изучив цены на глинтвейн на 55 популярных рождественских ярмарках Европы. Результаты опубликованы в ежегодном Mulled Wine Index. Исследование позволяет сравнить, где праздничная атмосфера обойдется дешевле, если начать с самого популярного горячего напитка зимнего сезона.
Читайте нас также
В Румынии глинтвейн стоит меньше евро
Самой доступной оказалась рождественская ярмарка в Сибиу. Здесь порция глинтвейна стоит 5 румынских леев - около 0,93 евро. Ярмарка будет работать с 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года.
Второе и третье места заняли Брашов и Крайова. В обоих городах напиток обойдется примерно в 1,87 евро. Румынские ярмарки заняли сразу три верхние строчки рейтинга.
Следом идут София в Болгарии, а также чешские Оломоуц и Брно. В этих городах за глинтвейн просят около 2,05 евро. В шведском Гётеборге и румынском Бухаресте цена составляет примерно 2,25 евро.
Сколько стоит глинтвейн в Вильнюсе
Литовская столица заняла 12-е место в списке из 15 городов. На рождественской ярмарке в Вильнюсе порция глинтвейна будет стоить около 3 евро. Ярмарка откроется 28 ноября и продлится до 27 декабря 2026 года.
Такая цена сопоставима со стоимостью напитка в Страсбурге и Мюлузе во Франции, а также в бельгийском Льеже. Варшава оказалась дороже: там глинтвейн обойдется примерно в 3,41 евро. В австрийском Граце за него попросят 3,50 евро.
Риги в опубликованной пятнадцатке нет. Это не означает, что рождественская ярмарка в латвийской столице обязательно дороже всех перечисленных: исследование показывает цены только на выбранных европейских площадках, а отсутствие города в рейтинге само по себе ничего не говорит о стоимости напитков на его ярмарке.
15 самых дешевых рождественских ярмарок Европы в 2026 году
- Сибиу, Румыния - 0,93 евро. С 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года.
- Брашов, Румыния - 1,87 евро. С 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
- Крайова, Румыния - 1,87 евро. С 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года.
- София, Болгария - 2,05 евро. С 20 ноября по 28 декабря 2026 года.
- Оломоуц, Чехия - 2,05 евро. С 20 ноября по 23 декабря 2026 года.
- Брно, Чехия - 2,05 евро. С 13 ноября по 31 декабря 2026 года.
- Гётеборг, Швеция - 2,25 евро. С 14 ноября по 30 декабря 2026 года.
- Бухарест, Румыния - 2,25 евро. С 27 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Пльзень, Чехия - 2,46 евро. С 21 ноября по 23 декабря 2026 года.
- Страсбург, Франция - 3 евро. С 26 ноября по 24 декабря 2026 года.
- Мюлуз, Франция - 3 евро. С 20 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Вильнюс, Литва - 3 евро. С 28 ноября по 27 декабря 2026 года.
- Льеж, Бельгия - 3 евро. С 28 ноября по 30 декабря 2026 года.
- Варшава, Польша - 3,41 евро. С 27 ноября по 26 декабря 2026 года.
- Грац, Австрия - 3,50 евро. С 20 ноября по 24 декабря 2026 года.
Рейтинг касается стоимости глинтвейна, а не всех расходов на рождественскую поездку. Цены на еду, сувениры и развлечения в нем не сравниваются. Поэтому итоговый бюджет путешествия может заметно отличаться от того, на что намекает стоимость одной чашки напитка.