Вильнюс попал в рейтинг недорогих рождественских ярмарок Европы, а Риги в списке нет

Жители Риги, которые планируют поездку на рождественские ярмарки в этом году, могут присмотреться к Вильнюсу: литовская столица вошла в число европейских городов с относительно недорогим глинтвейном. А вот Риги в рейтинге не оказалось. Первые три места заняли города Румынии, где за традиционный зимний напиток просят менее 2 евро.

Рейтинг составила компания Eurochange, изучив цены на глинтвейн на 55 популярных рождественских ярмарках Европы. Результаты опубликованы в ежегодном Mulled Wine Index. Исследование позволяет сравнить, где праздничная атмосфера обойдется дешевле, если начать с самого популярного горячего напитка зимнего сезона.

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В Румынии глинтвейн стоит меньше евро

Самой доступной оказалась рождественская ярмарка в Сибиу. Здесь порция глинтвейна стоит 5 румынских леев - около 0,93 евро. Ярмарка будет работать с 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года.

Второе и третье места заняли Брашов и Крайова. В обоих городах напиток обойдется примерно в 1,87 евро. Румынские ярмарки заняли сразу три верхние строчки рейтинга.

Следом идут София в Болгарии, а также чешские Оломоуц и Брно. В этих городах за глинтвейн просят около 2,05 евро. В шведском Гётеборге и румынском Бухаресте цена составляет примерно 2,25 евро.

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Сколько стоит глинтвейн в Вильнюсе

Литовская столица заняла 12-е место в списке из 15 городов. На рождественской ярмарке в Вильнюсе порция глинтвейна будет стоить около 3 евро. Ярмарка откроется 28 ноября и продлится до 27 декабря 2026 года.

Такая цена сопоставима со стоимостью напитка в Страсбурге и Мюлузе во Франции, а также в бельгийском Льеже. Варшава оказалась дороже: там глинтвейн обойдется примерно в 3,41 евро. В австрийском Граце за него попросят 3,50 евро.

Риги в опубликованной пятнадцатке нет. Это не означает, что рождественская ярмарка в латвийской столице обязательно дороже всех перечисленных: исследование показывает цены только на выбранных европейских площадках, а отсутствие города в рейтинге само по себе ничего не говорит о стоимости напитков на его ярмарке.

15 самых дешевых рождественских ярмарок Европы в 2026 году

Сибиу, Румыния - 0,93 евро. С 14 ноября 2026 года по 4 января 2027 года. Брашов, Румыния - 1,87 евро. С 27 ноября 2026 года по 3 января 2027 года. Крайова, Румыния - 1,87 евро. С 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года. София, Болгария - 2,05 евро. С 20 ноября по 28 декабря 2026 года. Оломоуц, Чехия - 2,05 евро. С 20 ноября по 23 декабря 2026 года. Брно, Чехия - 2,05 евро. С 13 ноября по 31 декабря 2026 года. Гётеборг, Швеция - 2,25 евро. С 14 ноября по 30 декабря 2026 года. Бухарест, Румыния - 2,25 евро. С 27 ноября по 27 декабря 2026 года. Пльзень, Чехия - 2,46 евро. С 21 ноября по 23 декабря 2026 года. Страсбург, Франция - 3 евро. С 26 ноября по 24 декабря 2026 года. Мюлуз, Франция - 3 евро. С 20 ноября по 27 декабря 2026 года. Вильнюс, Литва - 3 евро. С 28 ноября по 27 декабря 2026 года. Льеж, Бельгия - 3 евро. С 28 ноября по 30 декабря 2026 года. Варшава, Польша - 3,41 евро. С 27 ноября по 26 декабря 2026 года. Грац, Австрия - 3,50 евро. С 20 ноября по 24 декабря 2026 года.

Рейтинг касается стоимости глинтвейна, а не всех расходов на рождественскую поездку. Цены на еду, сувениры и развлечения в нем не сравниваются. Поэтому итоговый бюджет путешествия может заметно отличаться от того, на что намекает стоимость одной чашки напитка.