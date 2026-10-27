27 октября 2026, 15:28

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми уехали из Британии на фоне скандала вокруг отца герцогини

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми уехали из Британии на фоне скандала вокруг отца герцогини

Принц Гарри и Меган Маркл, по сообщениям британских СМИ, отправились с детьми за границу на короткий отдых. Поездка совпала с громким скандалом вокруг отца герцогини Сассекской, Томаса Маркла-старшего, которого проверяют по подозрению в хранении материалов с сексуальным насилием над детьми.

Как сообщает журнал HELLO! со ссылкой на близкую подругу Меган, супруги вместе с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет решили провести некоторое время в кругу друзей за пределами Великобритании. Где именно находится семья, не уточняется.

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По словам источника, Меган тяжело переживает происходящее. Особенно болезненно она воспринимает сообщения о предполагаемых пострадавших детях, поскольку сама воспитывает маленьких сына и дочь.

Подруга герцогини рассказала, что Меган получает многочисленные сообщения поддержки из Великобритании и других стран. Близкие люди регулярно связываются с ней, чтобы узнать о ее состоянии.

При этом, как сообщает Us Weekly,  решение временно отдохнуть от внимания СМИ герцогиня приняла еще до появления последних обвинений против отца.

Скандал разгорелся после публикации The Sun 22 октября. Сводный брат Меган, Томас Маркл-младший, заявил, что обнаружил в бывшем доме отца на Филиппинах большое количество материалов, предположительно содержащих изображения сексуального насилия над детьми.

Он обратился в правоохранительные органы. Власти Филиппин подтвердили проведение расследования, а американское ФБР сообщило о готовности оказать необходимую помощь, сообщает Sky News.

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82-летний Томас Маркл-старший категорически отверг обвинения, назвав их ложью. Его вина не установлена.

23 октября Меган Маркл впервые публично прокомментировала ситуацию. Она заявила, что глубоко потрясена сообщениями, и выразила сочувствие детям, которые могли пострадать.

Герцогиня также рассказала, что еще в 2018 году узнала о тревожных обвинениях в адрес отца. По ее словам, именно стремление защитить собственных детей стало причиной, по которой она не позволяла ему встречаться с внуками.

24 октября Скотленд-Ярд подтвердил, что в январе 2019 года получил письмо с обвинениями, касавшимися возможных правонарушений за пределами Великобритании.

Документ передали представителям Гарри и Меган, однако его содержание не направили другим правоохранительным органам.

Теперь лондонская полиция проверяет, правильно ли действовали ее сотрудники, и рассматривает возможность передачи дела независимому надзорному органу.

На фоне продолжающегося расследования Гарри и Меган предпочли провести некоторое время вдали от публичного внимания. Официального подтверждения поездки от представителей супругов пока не поступало.

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