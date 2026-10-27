27 октября 2026, 13:59 Валерия Леонова

Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна

Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна

Звезда мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе оказался в центре скандала в Китае. Две крупные компании объявили о прекращении сотрудничества с футболистом после появления в интернете видеозаписи, на которой он якобы называет Мао Цзэдуна китайским диктатором.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на AFP, поводом для скандала стал фрагмент видео, в котором Мбаппе, отвечая на вопрос журналиста, рассказывает о самом смешном интернет-меме, который ему доводилось видеть.

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На изображении лицо футболиста было наложено на портрет исторического деятеля, которого он, судя по записи, назвал «каким-то парнем, кажется, китайским диктатором».

Пользователи социальных сетей предположили, что речь шла о Мао Цзэдуне - основателе Китайской Народной Республики, умершем в 1976 году.

Реакция китайских компаний последовала незамедлительно

Производитель энергетических напитков Dongpeng объявил о прекращении всех соглашений с французским нападающим. В компании подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к поведению, оскорбляющему национальные чувства.

Аналогичное решение приняла Mengniu, один из крупнейших производителей молочной продукции в Китае. Компания заявила, что не приемлет слов и действий, задевающих чувства китайского народа.

Скандал быстро распространился в китайских социальных сетях. На платформе Weibo сообщение о разрыве контракта между Dongpeng и Мбаппе оказалось среди самых обсуждаемых тем. Часть пользователей потребовала убрать изображения футболиста с рекламной продукции.

От сотрудничества с Мбаппе отказалась также компания Milkground.

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В Китае публичные шутки о Мао Цзэдуне остаются крайне чувствительной темой. Поэтому даже предполагаемое высказывание иностранной спортивной знаменитости вызвало бурную реакцию.

По сообщениям СМИ, китайское государственное телевидение приостановило трансляции матчей испанской Ла Лиги

Представитель министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь прокомментировал ситуацию:

Любые слова или действия, которые задевают чувства китайского народа встретят широкое неприятие со стороны всего китайского общества

Сам Мбаппе уже принес публичные извинения. Он признал, что его реакция на мем была неудачной, и выразил уважение китайскому народу и его истории.

Между тем для 27-летнего футболиста это уже вторая неприятная новость за два дня. Накануне, 26 октября, Мбаппе занял второе место в голосовании за «Золотой мяч» 2026 года, уступив нападающему мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну. Третьим стал молодой лидер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Всего за сутки французская звезда оказалась в центре сразу двух громких событий - спортивного и коммерческого. И если результаты голосования за «Золотой мяч» уже окончательны, то история с китайскими спонсорами может получить продолжение.

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Мбаппе лишился контрактов в Китае из-за шутки про Мао Цзэдуна

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