Хакерская атака на парламент Италии: киберпреступники получили доступ к почте Джорджи Мелони

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Хакеры атаковали электронную почту премьер-министра Италии Джорджи Мелони и информационные системы Палаты депутатов. При этом основная рабочая почта главы правительства не пострадала. Об этом сообщает Internazionale со ссылкой на источник в нижней палате итальянского парламента.

Злоумышленники получили доступ к парламентскому адресу электронной почты Мелони, которым она практически не пользуется. Её основная рабочая почта, предназначенная для связи с членами правительства и другими чиновниками, не была затронута.

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Точный объём данных, которые могли попасть к хакерам, не раскрывается. По словам источника, угрозы безопасности чрезвычайного масштаба нет. Атака затронула также почту других депутатов Палаты депутатов и ряд учреждений.

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