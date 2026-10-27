Apple представила новые iPad mini и MacBook Pro: известны цены и дата начала продаж

apple.com

Apple представила обновлённый планшет iPad mini с OLED-дисплеем и процессором A20 Pro, а также 14-дюймовый ноутбук MacBook Pro с новым чипом M6. Предзаказы на оба устройства начнут принимать 28 октября, а продажи стартуют 6 ноября. Об этом сообщается на сайте компании.

Новый iPad mini получил OLED-дисплей диагональю 8,5 дюйма, который обеспечивает более высокую контрастность и пиковую яркость более чем в два раза выше, чем у предыдущей модели. Для экрана также предусмотрена опция с нанотекстурой, уменьшающей блики при ярком освещении.

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Планшет защищён от воды и пыли по стандарту IP67. Его толщина составляет 5,4 мм. Устройство оснащено 12-мегапиксельной фронтальной камерой для видеозвонков и обновлённой акустической системой Acoustic Display.

iPad mini работает на операционной системе iPadOS 27 с поддержкой Apple Intelligence и Siri AI. По данным Apple, новый процессор A20 Pro обеспечивает до 4,5 раза более высокую производительность в задачах искусственного интеллекта по сравнению с предыдущим поколением. Планшет также поддерживает быструю зарядку, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.

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Устройство будет доступно в цветах «полночь» и «сияющая звезда». Начальная цена версии с Wi-Fi составляет 699 долларов. Вместе с планшетом можно заказать чехол Smart Folio.

Новый 14-дюймовый MacBook Pro получил процессор M6, который, по данным Apple, повышает производительность и ускоряет выполнение задач с использованием искусственного интеллекта. Ноутбук способен работать без подзарядки до 24 часов.

Среди других особенностей - дисплей Liquid Retina XDR с опцией нанотекстуры, 12-мегапиксельная камера Center Stage, шестидинамиковая аудиосистема, поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Устройство работает на macOS 27 и поддерживает Apple Intelligence и Siri AI.

Корпус ноутбука изготовлен из 100% переработанного алюминия. MacBook Pro будет доступен в чёрном и серебристом цветах. Начальная цена составит 1999 долларов.