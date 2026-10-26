26 октября 2026, 08:27 Валерия Леонова

Вучич признал поражение правящей партии на парламентских  выборах в Сербии

Вучич признал поражение правящей партии на парламентских  выборах в Сербии

В Сербии завершается многолетний период политического доминирования Александра Вучича и его Сербской прогрессивной партии. На досрочных парламентских выборах 25 октября победу одержало оппозиционное движение, выросшее из массовых студенческих протестов.

Сам Вучич признал поражение, не дожидаясь окончательного подсчета голосов.

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Как сообщает Reuters, вечером в воскресенье Александр Вучич выступил перед сторонниками в штаб-квартире Сербской прогрессивной партии в Белграде и заявил, что результаты голосования оказались не в пользу его политической силы.

«Мы еще не располагаем окончательными результатами, но на основании имеющейся выборки ясно, что мы проиграли эти выборы. Победил «Студенческий список», - признал политик.

По его предварительным оценкам, оппозиция получит от 135 до 140 депутатских мандатов, тогда как коалиция во главе с Сербской прогрессивной партией - около 105.

Всего в Народной скупщине Сербии 250 мест. Для самостоятельного большинства необходимо не менее 126 мандатов.

Вучич подчеркнул, что его политическая сила продолжит борьбу и покажет, что значит быть оппозицией.

После объявления предварительных результатов на улицы Белграда вышли тысячи людей. Сторонники оппозиции размахивали флагами, запускали фейерверки, сигналили автомобильными клаксонами и скандировали лозунги.

Особенно заметной поддержка «Студенческого списка» оказалась в столице, где оппозиционное движение получило большинство голосов.

Выборы сопровождались необычайно высокой активностью избирателей. По предварительным данным, явка составила около 69%, что стало одним из самых высоких показателей за последние десятилетия.

Еще два года назад мало кто мог предположить, что студенческое движение превратится в главную политическую силу, способную бросить вызов Вучичу.

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Отправной точкой стала трагедия в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В результате обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале погибли 16 человек.

Происшествие вызвало волну общественного возмущения. Участники протестов требовали расследования обстоятельств трагедии, привлечения виновных к ответственности и борьбы с коррупцией.

Постепенно демонстрации охватили всю страну. К студентам присоединились представители различных профессий и общественные активисты. В итоге протестное движение решило участвовать в парламентских выборах.

Александр Вучич оставался одной из центральных фигур сербской политики более десяти лет.

В 2014 году он возглавил правительство, а в 2017-м стал президентом страны. Его Сербская прогрессивная партия на протяжении многих лет сохраняла доминирующие позиции в парламенте и органах власти. В сентябре 2026 года Вучич досрочно покинул президентский пост, чтобы возглавить избирательный список своей партии и претендовать на должность премьер-министра.

Однако выборы, которые должны были определить дальнейшее политическое будущее страны, завершились неожиданным для правящей партии результатом.

При этом Вучич сохранил значительную поддержку среди части населения, особенно за пределами крупных городов.

Окончательные результаты парламентских выборов должна утвердить Республиканская избирательная комиссия Сербии.

Если предварительное распределение мандатов подтвердится, «Студенческий список» получит возможность сформировать парламентское большинство. Новому политическому руководству предстоит решать сложные вопросы - от борьбы с коррупцией и реформирования государственных институтов до отношений с Европейским союзом и ситуации вокруг Косово.

 

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Вучич признал поражение правящей партии на парламентских  выборах в Сербии

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