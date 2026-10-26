Во Франции кот вернулся к хозяевам спустя 12 лет после пропажи

Le Parisien

Во Франции кот по кличке Рэглисс, пропавший ещё котёнком в начале 2014 года, спустя 12 лет воссоединился с хозяевами. Его обнаружили в коммуне Банналек, более чем в 60 км от прежнего дома. Об этом сообщает Le Parisien.

Кот пропал в коммуне Плугастель-Сен-Жермен в департаменте Финистер. Его хозяйка Дельфин Жаффре долго искала питомца, но безуспешно. Семья так тяжело переживала потерю, что решила больше не заводить кошек.

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Около недели назад Жаффре позвонили из приюта для животных в коммуне Кампе. Кота нашли в Банналеке: местная жительница заметила его среди бродячих кошек и сообщила о нём.

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Когда хозяйка приехала в приют, кот сидел в переноске и выглядел испуганным. Однако, увидев Дельфин, он сразу потянулся к ней.

Найти хозяев удалось благодаря микрочипу, вживлённому животному.

У кота обнаружили клещей и блох, а также повреждение глаза. В остальном он здоров.