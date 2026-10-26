В США может появиться новый штат: будет проведен референдум

На выборах 3 ноября жители ещё 11 округов Иллинойса ответят на вопрос, стоит ли изучить возможность создания отдельного американского штата без Чикаго. Об этом сообщает NBC Chicago. Голосование будет консультативным: его результаты сами по себе не изменят границы и не приведут к появлению 51-го штата.

Речь идёт о давней инициативе движения Illinois Separation. Его сторонники считают, что власти Иллинойса уделяют слишком много внимания интересам Чикаго и округа Кук, в котором расположен город, а потребности других территорий остаются без должного внимания.

Читайте нас также Google News Facebook

Формулировка в бюллетенях предлагает окружным советам начать обсуждение с другими округами возможности образования нового штата. При этом выражение «отделиться от округа Кук» может вводить в заблуждение: эти округа и сейчас не входят в его состав. Инициаторы хотят разделить сам Иллинойс, создав из части его территории отдельный штат.

Читайте

По данным организаторов, аналогичные предложения ранее поддержали избиратели 33 округов. Если во всех 11 новых голосованиях победят сторонники инициативы, число таких округов достигнет 44 из 102. Это будет поддержкой дальнейшего изучения проекта, а не окончательным согласием на выход из Иллинойса. Представитель губернатора Джея Би Прицкера ранее отвергал перспективу разделения штата.

Создать новый штат одним местным референдумом невозможно. Статья IV Конституции США предусматривает, что для образования штата на территории уже существующего необходимо согласие законодательного собрания затрагиваемого штата и Конгресса США. Поэтому даже убедительная победа сторонников инициативы станет лишь начальным политическим шагом: без одобрения законодателей Иллинойса и федеральных властей проект не осуществится