В Швейцарии опасаются обрушения ледяной глыбы весом 250 тысяч тонн: под угрозой горная деревня

bild.de

Над швейцарской деревней Ранда в Альпах движется огромная масса льда весом 250 тысяч тонн. Она сползает по склону со скоростью до 20 сантиметров в день, а предстоящие снегопады могут повысить риск схода мощной лавины. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

Ускоренное движение ледяных масс на восточном висячем леднике горы Вайсхорн заметили ещё в августе. Уровень опасности повысили до третьего из четырёх возможных. За состоянием ледника следят непрерывно, а в опасных зонах введены ограничения на посещение.

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Инженер по природным опасностям кантона Вале Норберт Карлен подтвердил, что ледяная глыба продолжает двигаться вниз по склону. Дополнительную угрозу может создать снег, который в ближайшие недели накопится на расположенном ниже плато ледника Бисглетчер. Если глыба обрушится, она может увлечь за собой снежные массы и вызвать мощную ледово-снежную лавину.

При этом эксперты считают наиболее опасный сценарий маловероятным. Риск зависит от состояния снежного покрова: при устойчивом снеге вероятность масштабной лавины значительно ниже.

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В деревне Ранда живут около 450 человек. Пока непосредственной угрозы населённому пункту не подтверждено, однако власти продолжают следить за ситуацией. Если обрушение станет неизбежным, уровень опасности повысят до максимального, предусматривающего эвакуацию жителей.

В мае 2025 года в Швейцарии обрушение ледника привело к разрушению деревни Блаттен. Около 90% построек оказались погребены под массами льда, камней и грязи. Жителей эвакуировали заранее.