26 октября 2026, 12:35 Наталья Гудемчук

В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии

В Литве растёт контрабанда табачных изделий из Латвии

В Литве сокращается контрабанда сигарет из Беларуси, которые перевозят на метеозондах, но растёт контрабанда табачных изделий из Латвии. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на литовский национальный вещатель LRT.

«Общая тенденция показывает, что доля контрабанды табачных изделий из Беларуси сокращается. Если рассматривать ситуацию за несколько лет, то сейчас преобладают поддельные табачные изделия из Латвии - их поступает больше, чем из Беларуси», - заявил исполняющий обязанности главы Службы охраны государственной границы Литвы Донатас Шкарнулис.

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По его словам, меры по борьбе с контрабандой с помощью воздушных шаров оказались эффективными. В прошлом году к ответственности по делам, связанным с такими перевозками, привлекли около 200 человек. В этом году заведены десятки новых дел.

«В этом году количество грузов, перевозимых на воздушных шарах, сократилось втрое по сравнению с прошлым годом, а объём ввезённых таким способом табачных изделий уменьшился примерно наполовину», - отметил Шкарнулис.

Он связал эти результаты с профилактическими мерами пограничников, полиции и таможни, а также с оперативной работой и досудебными расследованиями.

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По данным Службы охраны государственной границы Литвы, опубликованным на прошлой неделе, в этом году литовские ведомства перехватили 182 партии контрабандных сигарет, которые доставляли из Беларуси с помощью метеозондов. В прошлом году таких случаев было 635, а в 2024 году - 226.

Кроме того, с начала года пограничники сбили 67 контрабандных дронов, перевозивших нелегальные табачные изделия из Беларуси в Литву. В прошлом году перехватили 59 таких беспилотников, а в 2024 году - 54.

Литва использует различные меры для борьбы с контрабандой. В стране объявлена экстремальная ситуация государственного уровня и проводятся операции правоохранительных органов. В ходе расследований выявлялись подозрения в причастности к контрабанде сотрудников пограничной службы и полиции.

Литовские власти считают нарушения воздушного пространства, связанные с запуском контрабандных воздушных шаров, частью гибридной атаки со стороны Минска.

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