26 октября 2026, 15:30 Наталья Гудемчук

В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами: путешествие отменили

В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами: путешествие отменили
dw.com

Круизный лайнер Mein Schiff 3 с 3350 людьми на борту столкнулся с двумя контейнеровозами вскоре после выхода из порта Бремерхафен на севере Германии. Причиной происшествия стал сильный порыв ветра. Никто не пострадал, однако круиз на Канарские острова отменили. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Столкновение произошло вечером 25 октября. На борту лайнера находились 2428 туристов и 922 члена экипажа. После происшествия судно направили на ремонт.

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По данным полиции Бремена, один из контейнеровозов получил незначительные повреждения, второй - серьёзные: на его левом борту образовалась пробоина длиной в несколько метров, а направляющие для контейнеров деформировались. При этом повреждения находились выше ватерлинии, поэтому вода внутрь судов не попала.

На круизном лайнере серьёзно пострадали спасательные шлюпки, краны для их спуска и обшивка корпуса. Власти запретили всем трём судам выходить в море до устранения последствий столкновения.

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Водная полиция Бремерхафена расследует обстоятельства происшествия.

На фото: круизный лайнер Mein Schiff 3 после столкновения с контейнеровозами в порту Бремерхафена.

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В Германии круизный лайнер столкнулся с двумя грузовыми судами: путешествие отменили

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