26 октября 2026, 12:00 Валерия Леонова

Собирались на Багамы, а попали в Канаду: круизный лайнер неожиданно изменил маршрут

Собирались на Багамы, а попали в Канаду: круизный лайнер неожиданно изменил маршрут

Более пяти тысяч туристов, мечтавших о солнечных пляжах Багамских островов, неожиданно оказались в осенней Канаде. Круизный лайнер Oasis of the Seas изменил маршрут буквально накануне отправления. Вместо пальм и тропического тепла туристов ждали прохладная погода, канадский порт Галифакс и пять полных дней в море.

Как сообщает People, необычное путешествие началось 18 октября, когда круизный лайнер компании Royal Caribbean должен был отправиться из американского штата Нью-Джерси в семидневное плавание к берегам Флориды и Багамских островов.

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По первоначальному плану пассажиры собирались посетить Порт-Канаверал во Флориде, частный остров компании CocoCay и столицу Багамских островов Нассау.

Но незадолго до отправления планы изменились.

Причиной неожиданного решения стал прогноз погоды. У восточного побережья США формировалась мощная штормовая система, и специалисты Royal Caribbean пришли к выводу, что путешествие на юг может оказаться небезопасным.

Компания решила полностью изменить маршрут и отправить огромный лайнер в противоположном направлении - на север, в канадский Галифакс, столицу провинции Новая Шотландия.

О перемене планов туристы узнали всего за несколько часов до посадки.

Для многих это стало настоящим шоком. Вместо температуры выше 25 градусов на Багамах их ожидала канадская осень с температурой около 12 градусов.

Пассажиры, собиравшие чемоданы для пляжного отдыха, спешно искали свитера, куртки и другую теплую одежду.

Американская актриса Микайла Айверсон поделилась своим разочарованием в социальных сетях. Ее видео о неожиданном путешествии набрало более 1,4 миллиона просмотров.

Семь часов ехал в Америку, чтобы вернуться в Канаду

Особенно курьезной оказалась ситуация для пассажира Николаса Мели.

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Мужчина вместе с семьей специально приехал из канадского Торонто в Нью-Джерси. Дорога на автомобиле заняла около семи часов. Семья рассчитывала отправиться в теплые края и провести отпуск на Багамах. Вместо этого лайнер доставил их обратно в Канаду, хотя и в другую ее часть.

Не все путешественники восприняли перемену одинаково. Одни жаловались на испорченный отпуск, другие решили воспользоваться неожиданной возможностью познакомиться с Галифаксом.

Некоторые пассажиры гуляли по набережной, посещали магазины и отправлялись на морские экскурсии по гавани.

Первоначально предполагалось, что Oasis of the Seas проведет в Галифаксе лишь 14 часов, причем большую часть этого времени - ночью.

Однако Royal Caribbean удалось договориться о продлении стоянки до 24 часов. Лайнер прибыл вечером 20 октября и покинул канадский порт вечером следующего дня.

Чтобы смягчить разочарование туристов, компания предложила им компенсации.

В зависимости от категории каюты пассажирам предоставили от 200 до 600 долларов в виде возвратного кредита на расходы на борту. Кроме того, путешественники получили право на скидочный кредит в размере 50% стоимости оплаченного круиза для будущего путешествия.

Деньги за экскурсии в отмененных портах, приобретенные через Royal Caribbean, также подлежали возврату.

Несмотря на неожиданное изменение маршрута, продолжительность путешествия осталась прежней. Лайнер должен был вернуться в Нью-Джерси 25 октября.

Для тысяч пассажиров эта поездка наверняка останется незабываемой. Правда, совсем не по той причине, по которой они покупали билеты. Ведь одно дело - случайно забыть дома купальник, отправляясь на Багамы. И совсем другое - обнаружить, что вместо Багам тебе предстоит отдыхать в Канаде.

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