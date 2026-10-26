МИД Норвегии ответил Трампу на претензии из-за Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп выступил с оскорбительными заявлениями в адрес Норвегии, вновь выразив недовольство тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира. Норвежский министр иностранных дел в ответ напомнил, что решение принимает независимый комитет.

Трамп заговорил о премии на предвыборном митинге 25 октября в Порт-Гуроне, штат Мичиган. Обсуждая иммиграцию, он заявил, что приветствовал бы приезжих из Дании, но не из Норвегии, «потому что я не получил Нобелевскую премию». Затем президент употребил в отношении страны грубое выражение - shithouse country, которое можно передать как «страна-помойка». Эти слова подтверждают Reuters и AFP.

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«Поэтому я не хочу никого из Норвегии. Я не хочу иметь с Норвегией ничего общего», - заявил американский лидер. При этом сведений о введении каких-либо новых ограничений для норвежских граждан нет: речь идёт о высказывании на митинге, а не об объявленном изменении миграционной политики.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, комментируя выступление для NRK, подчеркнул, что Трампу хорошо известно о независимости Нобелевского комитета. По его словам, американской стороне уже напоминали об этом.

Нобелевскую премию мира 2026 года присудили южноафриканскому юристу Наванетхем «Нави» Пиллэй - за усилия по укреплению мира и международного права. Она занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека и работала в международных судебных органах. Лауреата объявили 9 октября. 2026

Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает этой награды. На митинге он снова утверждал, что остановил восемь войн, и недоумевал, почему комитет не отметил его заслуги. Ранее решение не присуждать ему премию он назвал «несмываемым пятном» на репутации Норвегии.

На том же мероприятии в поддержку президента выступила Ники Минаж. По сообщению Sky News, рэперша вышла на сцену со скандированием «Мы любим Трампа» и заявила, что после возвращения в Белый дом он дал американцам надежду на будущее. Митинг был организован в поддержку республиканских кандидатов перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября.