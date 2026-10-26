Лула избран на четвёртый срок: Болсонару требует отменить результаты выборов в Бразилии

Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов, однако его соперник Флавиу Болсонару отказался признать поражение. Бразильские избирательные власти объявили о переизбрании Лулы, а Болсонару заявил, что намерен добиваться отмены итогов голосования.

После подсчёта всех голосов Лула получил около 51,8%, Болсонару - 48,2%. За действующего президента проголосовали более 64 миллионов избирателей, за его соперника - чуть менее 60 миллионов. Лула станет первым президентом Бразилии, избранным на этот пост четыре раза. Ранее он руководил страной в 2003–2010 годах и вернулся к власти в 2023-м.

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Особенность этих выборов - исторический разворот между двумя турами. Впервые после восстановления демократии в 1985 году президентом стал кандидат, занявший второе место в первом туре. На голосовании 4 октября Болсонару набрал 47,03%, а Лула - 45,16%. Ко второму туру действующий президент увеличил число поддержавших его избирателей более чем на 10 миллионов.

Поводом для оспаривания результатов стало продление голосования на два часа. Решение приняли в последний момент из-за проблем с общественным транспортом и сильных дождей. При этом, по данным Associated Press, продлить работу участков просили обе кампании. Однако распоряжение дошло до части участков с опозданием, когда голосование там уже завершалось.

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Болсонару обвинил суд в изменении правил во время выборов и заявил о намерении потребовать их аннулирования. Пока неясно, какой именно юридический механизм он намерен использовать. Глава Высшего избирательного суда Кассиу Нунес Маркес, назначенный в Верховный суд ещё Жаиром Болсонару, признал победу Лулы и заявил, что продление голосования не повлияло на результат.

Нынешние выборы продолжили многолетнее противостояние Лулы и семьи Болсонару. В 2022 году левый политик победил Жаира Болсонару, теперь - его сына. Бывший президент отбывает 27-летний тюремный срок по делу о попытке переворота после своего поражения.

Главными темами кампании стали дороговизна жизни, преступность и внешняя политика. Лула защищал социальные программы и самостоятельный международный курс Бразилии, а Флавиу Болсонару обещал жёстче бороться с преступностью и укреплять отношения с администрацией Дональда Трампа. Победа Лулы сохраняет этот политический раскол: управлять страной ему предстоит при сильных правых силах в Конгрессе.