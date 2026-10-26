26 октября 2026, 21:03

Куратор королевского ботанического сада погиб под деревом во время шторма, обрушившегося на Великобританию

Куратор королевского ботанического сада погиб под деревом во время шторма, обрушившегося на Великобританию

Одной из жертв шторма «Боэло», обрушившегося на Великобританию, стал 60-летний Ричард Бейнс - куратор ботанического сада Логан, входящего в структуру Королевского ботанического сада Эдинбурга. Он погиб во время прогулки неподалёку от своего дома.

Трагедия произошла утром 25 октября в Мид-Келтоне, недалеко от шотландского Касл-Дугласа. Около 10:30 полиция получила сообщение о мужчине, на которого упало дерево. Бейнс скончался на месте. Его имя и должность подтвердили коллеги.

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Бейнс посвятил развитию сада Логан около 14 лет. Под его руководством расширялась коллекция растений, а сам сад получил национальное признание: в 2021 году читатели потребительского издания Which? выбрали его лучшим садом Великобритании.

Директор по садоводству Королевского ботанического сада Эдинбурга Дэвид Нотт отметил вклад Бейнса в создание общественной оранжереи, работающей на возобновляемой энергии. Но прежде всего коллеги запомнят его увлечённость растениями. Он участвовал в экспедициях в Китай, Вьетнам и на Канарские острова, по материалам которых готовятся научные описания семи новых видов растений.

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Шторм унёс жизнь ещё одного человека: на севере Лондона дерево упало на автомобиль, в котором находился мужчина в возрасте около 20 лет. В шотландском Аберфелди две женщины были доставлены в больницу после падения другого дерева.

Сильный ветер и ливни повалили деревья, повредили линии электропередачи и вызвали подтопления. Порывы в шотландском регионе Аргайл-энд-Бьют достигали примерно 135 км/ч. Нарушилось движение поездов и паромов, отменялись и перенаправлялись авиарейсы. «Боэло» стал вторым сильным штормом за несколько дней - перед ним по стране прошёл «Остин».

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в прибрежном Ларгсе: вода затопила улицы и торговые помещения. Пострадали и другие населённые пункты Шотландии. По данным, опубликованным после прохождения двух штормов, перебои с электричеством затронули в общей сложности более 800 тысяч объектов; к вечеру воскресенья около 90 тысяч потребителей всё ещё оставались без света. Это суммарные последствия непогоды за несколько дней, а не число домов, одновременно отключённых одним штормом.

В понедельник восстановительные работы продолжались, однако синоптики предупреждали о новом усилении ветра. Власти призвали жителей учитывать погодные предупреждения и возможные перебои в поездках.

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Куратор королевского ботанического сада погиб под деревом во время шторма, обрушившегося на Великобританию

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