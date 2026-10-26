Куратор королевского ботанического сада погиб под деревом во время шторма, обрушившегося на Великобританию

Одной из жертв шторма «Боэло», обрушившегося на Великобританию, стал 60-летний Ричард Бейнс - куратор ботанического сада Логан, входящего в структуру Королевского ботанического сада Эдинбурга. Он погиб во время прогулки неподалёку от своего дома.

Трагедия произошла утром 25 октября в Мид-Келтоне, недалеко от шотландского Касл-Дугласа. Около 10:30 полиция получила сообщение о мужчине, на которого упало дерево. Бейнс скончался на месте. Его имя и должность подтвердили коллеги.

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Бейнс посвятил развитию сада Логан около 14 лет. Под его руководством расширялась коллекция растений, а сам сад получил национальное признание: в 2021 году читатели потребительского издания Which? выбрали его лучшим садом Великобритании.

Директор по садоводству Королевского ботанического сада Эдинбурга Дэвид Нотт отметил вклад Бейнса в создание общественной оранжереи, работающей на возобновляемой энергии. Но прежде всего коллеги запомнят его увлечённость растениями. Он участвовал в экспедициях в Китай, Вьетнам и на Канарские острова, по материалам которых готовятся научные описания семи новых видов растений.

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Шторм унёс жизнь ещё одного человека: на севере Лондона дерево упало на автомобиль, в котором находился мужчина в возрасте около 20 лет. В шотландском Аберфелди две женщины были доставлены в больницу после падения другого дерева.

Сильный ветер и ливни повалили деревья, повредили линии электропередачи и вызвали подтопления. Порывы в шотландском регионе Аргайл-энд-Бьют достигали примерно 135 км/ч. Нарушилось движение поездов и паромов, отменялись и перенаправлялись авиарейсы. «Боэло» стал вторым сильным штормом за несколько дней - перед ним по стране прошёл «Остин».

Особенно тяжёлая ситуация сложилась в прибрежном Ларгсе: вода затопила улицы и торговые помещения. Пострадали и другие населённые пункты Шотландии. По данным, опубликованным после прохождения двух штормов, перебои с электричеством затронули в общей сложности более 800 тысяч объектов; к вечеру воскресенья около 90 тысяч потребителей всё ещё оставались без света. Это суммарные последствия непогоды за несколько дней, а не число домов, одновременно отключённых одним штормом.

В понедельник восстановительные работы продолжались, однако синоптики предупреждали о новом усилении ветра. Власти призвали жителей учитывать погодные предупреждения и возможные перебои в поездках.