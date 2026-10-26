26 октября 2026, 18:30

Часы снова перевели. Литва хочет добиться решения ЕС об отмене сезонной смены времени

Часы снова перевели. Литва хочет добиться решения ЕС об отмене сезонной смены времени

В ночь на 25 октября жители Латвии перевели часы на час назад, перейдя на зимнее время. Несмотря на многолетние обсуждения, эта процедура пока остаётся обязательной. Теперь Литва намерена вернуть вопрос об отмене сезонного перевода часов в повестку Евросоюза и рассчитывает на голосование в конце июня 2027 года. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство сообщения Литвы.

В первом полугодии 2027 года Литва будет председательствовать в Совете ЕС. По словам заместителя министра сообщения Лукаса Пашкявичюса, обсуждение намечено на февральскую неформальную встречу министров транспорта, а к завершению председательства Вильнюс надеется вынести вопрос на голосование. Это пока план литовской стороны, а не согласованная дата отмены перевода часов.

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Главное препятствие - разногласия о том, какое время оставить на весь год: летнее или зимнее. Как объяснил Пашкявичюс, страны Южной Европы скорее заинтересованы в летнем времени, позволяющем дольше пользоваться светлыми вечерами. На севере, особенно в Финляндии, постоянное летнее время означало бы ещё более тёмные зимние утра. Сама Литва добивается прекращения сезонных переходов независимо от окончательного выбора.

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Есть и другой вопрос: как согласовать изменения между соседними странами. Выбор часового пояса остаётся национальным решением, однако для отмены общего порядка необходимо принять законодательство ЕС. Еврокомиссия представила предложение ещё в 2018 году, Европарламент поддержал его в 2019-м, но Совет ЕС до сих пор не согласовал свою позицию. Для этого требуется квалифицированное большинство государств, после чего предстоит договориться об окончательном тексте с Европарламентом.

Кроме того, страны ожидают дополнительной оценки последствий. По словам литовского замминистра, результаты исследования Еврокомиссии рассчитывают получить в феврале 2027 года. Оно должно охватить влияние возможных изменений на экономику, здоровье населения и другие сферы. Министерство экономики Латвии также указывает на необходимость полноценного анализа как на одну из причин затянувшегося обсуждения.

Поэтому нынешний перевод часов пока нельзя назвать последним. Даже если Литве удастся организовать голосование следующим летом, это ещё не означает немедленного изменения правил. По действующему порядку в Латвии следующий переход на летнее время состоится 28 марта 2027 года: в 3:00 часы нужно будет перевести на час вперёд.

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