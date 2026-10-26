Болгария не смогла избрать президента: рекордно низкая явка и второй тур 1 ноября

Президентские выборы в Болгарии завершатся вторым туром, который состоится в воскресенье, 1 ноября. Голосование 25 октября не выявило победителя: ни один из 27 кандидатов не получил необходимого большинства голосов, а участие избирателей оказалось рекордно низким, сообщает Deutsche Welle.
По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, после обработки 95,29% протоколов лидирует действующая президент Илияна Йотова, получившая 34,6% голосов. Ее ближайший соперник, бывший временный премьер-министр Андрей Гюров, набирает 32%.
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Разрыв между кандидатами составляет около 2,6 процентного пункта.
Третье место занимает Костадин Костадинов с результатом 12,64%.
Главной особенностью голосования стала чрезвычайно низкая активность граждан.
На избирательные участки пришли лишь около 22% имеющих право голоса
По болгарскому законодательству для победы в первом туре необходимо выполнить сразу два условия: получить более половины действительных голосов и обеспечить явку более 50% зарегистрированных избирателей.
Таким образом, даже если бы один из кандидатов набрал абсолютное большинство, при такой явке второй тур все равно был бы необходим.
Однако 1 ноября правила будут другими: победителем станет кандидат, получивший больше голосов. Требования об обязательной явке более половины избирателей во втором туре нет.
Кто борется за президентский пост
61-летняя Илияна Йотова возглавила Болгарию после ухода Румена Радева с президентского поста в январе 2026 года. Ее поддерживают политические силы, связанные с нынешним премьер-министром Радевым, а также социалисты.
Ее соперник, 50-летний Андрей Гюров, ранее занимал пост заместителя управляющего Болгарского национального банка и возглавлял временное правительство. Он пользуется поддержкой прозападных реформаторских партий.
После первого тура Йотова выразила обеспокоенность низкой явкой и призвала граждан активнее участвовать в политической жизни страны. Гюров, в свою очередь, предложил сопернице провести открытые публичные дебаты перед решающим голосованием.
Хотя Болгария является парламентской республикой и основные полномочия сосредоточены у правительства, президент занимает важное место в политической системе. Он представляет государство на международной арене, является верховным главнокомандующим вооруженными силами, обладает правом вето на законы и участвует в назначении высших должностных лиц.
Победитель второго тура получит президентские полномочия на пять лет.