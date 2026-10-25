25 октября 2026, 15:38 Валерия Леонова

В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Однако вместо восторгов новый арт-объект вызвал волну критики. Жители уверяют, что в первоначальном проекте перчатка выглядела гораздо привлекательнее. А когда выяснилась стоимость скульптуры, вопросов стало еще больше.

Как сообщает Made in Vilnius, скульптуру под названием «Заблудившаяся перчатка» открыли 23 октября в микрорайоне Шешкине, на аллее Саулес, возле дома № 12 по улице Дукшту.

Читайте нас также

Автор работы - литовский художник Владас Сунцовас.

На первый взгляд композиция выглядит забавно: большая перчатка стоит на двух пальцах, словно собирается куда-то шагнуть. Рядом расположился маленький чемодан, а большим пальцем перчатка придерживает сложенную карту Вильнюса.

У этой странной путешественницы есть и философская история. По замыслу автора, она символизирует поиски своего пути, потерю ориентиров и открытия.

Ведь потерянная перчатка - предмет, знакомый каждому. Кто не видел одинокую варежку или перчатку, оставленную на скамейке, заборе или тротуаре? Художник решил превратить этот обыденный предмет в произведение современного искусства.

Но после открытия началось самое интересное. Жители Шешкине сравнили установленную скульптуру с изображением первоначального проекта, опубликованным местной администрацией, и обнаружили заметные различия.

На макете перчатка была изящнее, имела теплый бронзовый оттенок и несколько другие пропорции. В действительности она получилась темной и массивной. Изменилось также расположение чемоданчика и карты.

Читайте Mixer
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы,…
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а…
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома…

В социальных сетях появились недовольные комментарии. Одни жители жаловались, что реальная скульптура не соответствует обещанному проекту, другие задавались вопросом, почему городские власти не показали фотографии готовой работы до ее открытия.

Некоторые комментаторы сочли результат неудачным, а кто-то и вовсе предложил убрать скульптуру.

Отдельную дискуссию вызвали деньги. Согласно информации на официальном сайте Вильнюсского самоуправления, на реализацию проекта «Заблудившаяся перчатка» в рамках городской программы поддержки искусства  было выделено 17 000 евро.

Проект вошел в число десяти художественных инициатив, отобранных для украшения общественных пространств столицы. Всего на них предусмотрено почти 350 тысяч евро.

Однако некоторые жители усомнились, что бронзовая перчатка - именно то, на что следовало потратить городские средства.

Возникли и практические вопросы. Например, насколько надежно закреплена скульптура и не станет ли она добычей охотников за цветным металлом.

Впрочем, у необычного арт-объекта уже есть одно несомненное достижение: о нем заговорили далеко за пределами микрорайона. А значит, потерянная перчатка, возможно, все-таки нашла свое место.

google news Подпишитесь на нас
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы,…
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а…

В мире

Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 15:38
В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры
25 октября, 14:58
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 14:18 14:18
Массовые беспорядки в Барселоне: десятки пожаров, разграбленные магазины и 128 задержанных
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 12:58 12:58
Средство от облысения может впервые за 30 лет получить одобрение в новой форме
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 12:19 12:19
Иран подготовил планы ударов по подводным интернет-кабелям в Персидском заливе
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 10:59 10:59
Продажи оружия для самообороны во Франции выросли в десять раз после погромов
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
25 октября, 10:19 10:19
Американские дипломаты снова покидают Ближний Восток на фоне роста напряженности
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
24 октября, 20:19 20:19
Сильвестр Сталлоне написал продолжение «Рокки», но сомневается, что фильм снимут
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
24 октября, 18:19 18:19
Пожар в Баварских Альпах почти уничтожил «Орлиное гнездо», гостевой дом Гитлера
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
24 октября, 17:38 17:38
Новая волна протестов в Европе: во Франции полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
24 октября, 17:00 17:00
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее

Латвия

Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
25 октября, 09:38 09:38
Знаменитая сигулдская трость претендует на особый статус во всём Евросоюзе
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
25 октября, 08:59 08:59
Обязательные ID-карты могут уйти в прошлое, но есть важное условие
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 21:08 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 19:37 19:37
«Рижанин года -2026»: жителей столицы приглашают назвать своего кандидата
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 18:57 18:57
Отказаться от смартфона на месяц? Насколько молодежь Латвии зависит от гаджетов и соцсетей
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 15:42 15:42
В Латвии резко подорожала свинина: как изменились цены за год
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 15:05 15:05
Ветер до 20 м/с и дожди: какую погоду синоптики обещают в воскресенье
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 13:40 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 12:58 12:58
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

ЧП

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион

Mixer

Тест на личный ресурс: выберите идеальную комнату - и узнайте, почему ваш внутренний батарейка села и просит на ручки
25 октября, 15:28
Ретроградный Меркурий до 13 ноября: бывшие напомнят о себе, а старые тайны выйдут наружу
Тест на личный ресурс: выберите идеальную комнату - и узнайте, почему ваш внутренний батарейка села и просит на ручки
25 октября, 14:58
Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы, идеальный порядок или внутренний хомяк с тревогами
Тест на личный ресурс: выберите идеальную комнату - и узнайте, почему ваш внутренний батарейка села и просит на ручки
25 октября, 14:28
18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а это точно было?»
25 октября, 13:58
Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
25 октября, 13:28
Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома пахнет уютом
25 октября, 13:13
Смешные картинки на день и тот самый момент
25 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 26 октября: Овны наведут порядок, а Тельцы почувствуют уверенность в себе
25 октября, 12:19
Тест на личный ресурс: выберите идеальную комнату - и узнайте, почему ваш внутренний батарейка села и просит на ручки

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас