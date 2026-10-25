В Вильнюсе установили памятник заблудившейся перчатке: необычный арт-объект вызвал споры

Однако вместо восторгов новый арт-объект вызвал волну критики. Жители уверяют, что в первоначальном проекте перчатка выглядела гораздо привлекательнее. А когда выяснилась стоимость скульптуры, вопросов стало еще больше.

Как сообщает Made in Vilnius, скульптуру под названием «Заблудившаяся перчатка» открыли 23 октября в микрорайоне Шешкине, на аллее Саулес, возле дома № 12 по улице Дукшту.

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Автор работы - литовский художник Владас Сунцовас.

На первый взгляд композиция выглядит забавно: большая перчатка стоит на двух пальцах, словно собирается куда-то шагнуть. Рядом расположился маленький чемодан, а большим пальцем перчатка придерживает сложенную карту Вильнюса.

У этой странной путешественницы есть и философская история. По замыслу автора, она символизирует поиски своего пути, потерю ориентиров и открытия.

Ведь потерянная перчатка - предмет, знакомый каждому. Кто не видел одинокую варежку или перчатку, оставленную на скамейке, заборе или тротуаре? Художник решил превратить этот обыденный предмет в произведение современного искусства.

Но после открытия началось самое интересное. Жители Шешкине сравнили установленную скульптуру с изображением первоначального проекта, опубликованным местной администрацией, и обнаружили заметные различия.

На макете перчатка была изящнее, имела теплый бронзовый оттенок и несколько другие пропорции. В действительности она получилась темной и массивной. Изменилось также расположение чемоданчика и карты.

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В социальных сетях появились недовольные комментарии. Одни жители жаловались, что реальная скульптура не соответствует обещанному проекту, другие задавались вопросом, почему городские власти не показали фотографии готовой работы до ее открытия.

Некоторые комментаторы сочли результат неудачным, а кто-то и вовсе предложил убрать скульптуру.

Отдельную дискуссию вызвали деньги. Согласно информации на официальном сайте Вильнюсского самоуправления, на реализацию проекта «Заблудившаяся перчатка» в рамках городской программы поддержки искусства было выделено 17 000 евро.

Проект вошел в число десяти художественных инициатив, отобранных для украшения общественных пространств столицы. Всего на них предусмотрено почти 350 тысяч евро.

Однако некоторые жители усомнились, что бронзовая перчатка - именно то, на что следовало потратить городские средства.

Возникли и практические вопросы. Например, насколько надежно закреплена скульптура и не станет ли она добычей охотников за цветным металлом.

Впрочем, у необычного арт-объекта уже есть одно несомненное достижение: о нем заговорили далеко за пределами микрорайона. А значит, потерянная перчатка, возможно, все-таки нашла свое место.